Lando Norris verspottet Gegner: «Vorschul-Niveau»

​McLaren hat 2025 das beste Rennauto. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies bei den Gegnern Argwohn erzeugt. Lando Norris hat für Verdächtigungen der Rivalen nur Hohn und Spott übrig.

Das hat sich in 75 Jahren Formel-1-Sport oft wiederholt. Wann immer ein Rennstall einen besonders schnellen Rennwagen auf die Bahn bringt, spriessen die Verdächtigungen: Kann es hier mit rechten Dingen zugehen? Fischt der Leader im Graubereich des Reglements oder ist hier vielleicht sogar Illegales im Spiel?

So auch mit McLaren. Beim Modell MCL39 fällt auf, wie scheinbar mühelos Oscar Piastri und Lando Norris mit ihren Reifen umgehen. Schon Ende 2024 kursierte im Fahrerlager, dass McLaren möglicherweise Wasser in den Reifen schiesse, um die Walzen von ihnen zu kühlen.

Nur: Schwer zu glauben, dass so etwas Formel-1-Alleinausrüster Pirelli entgehen würde. Und die Mailänder sind vom Reglement her dazu verpflichtet, jeden Hinweis auf Mauschelei den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA zu melden.

Auch nicht zu vergessen: Die Reifen werden nach dem Zufallsprinzip den Teams zugeteilt und von Pirelli auf die Felgen aufgezogen. Der einzige Weg also, wie Wasser danach in einen Reifen kommen könnte – über das Ventil. Doch dass hier getrickst wird, ohne dass es jemand bemerkt, ist schwerlich vorstellbar.



Lando Norris, Sieger der jüngsten beiden Grands Prix in Österreich und Grossbritannien, hat für Verdächtigungen der Gegner nur Hohn und Spott übrig. Der Engländer sagt im Podcast Beyond The Grid: «Ich finde es amüsant zu sehen, wie Leute aus dem Nichts einen Blödsinn konstruieren. Ein wenig Vorschul-Niveau. Aber ich schätze, wir machen etwas richtig, wenn die Leute solch einen Quatsch erfinden, um unsere Leistung zu erklären.»



«Wir stehen unter Beobachtung, und das ist normal, wenn du die Nase vorn hast. Alle wollen dir ans Leder, wenn du dir einen Vorteil erarbeitet hast, mit allen Mitteln. Und dazu gehört halt auch, dass die Leute irgend etwas in die Welt setzen, einschliesslich bizarrer Theorien über Wasser in den Reifen. Es ist normal, dass die Besten ein wenig genauer unter die Lupe genommen werden, in gewisser Weise sehe ich das auch als Kompliment für unsere Arbeit.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19