Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): «Schwung halten»

​Sauber/Audi-Fahrer Nico Hülkenberg will nachlegen. Fünfter in Spanien, Achter in Kanada, Neunter in Österreich, sensationeller Dritter in England: «Diesen Schwung wollen wir in Belgien halten.»

Sauber mischt seit Juni munter im Mittelfeld mit: Nico Hülkenberg ist nun vier Mal in Folge in die Top-Ten gefahren, mit seinem ersten Formel-1-Podestplatz in Silverstone als umjubeltes Highlight.

In Belgien hat der Deutsche einige seiner besten Leistungen gezeigt: 2012 und 2016 wurde er mit dem Rennwagen von Force India jeweils Vierter.

Der 37-Jährige blickt zurück und voraus: «Silverstone ist unvergesslich – wie sich das Team über den Podestplatz gefreut hat, das wird immer in Erinnerung bleiben.»

«Aber jetzt richtet sich unser Fokus auf die kommenden Rennen in Belgien und Ungarn. Spa ist ein echter Klassiker im Kalender: schnell, herausfordernd und immer unvorhersehbare Wetterbedingungen. Da es sich um ein Sprint-Wochenende handelt, werden es ein paar arbeitsreiche Tage für uns sein.»



«Wir haben in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht, und wir müssen diesen Schwung beibehalten, um vor unseren Hauptkonkurrenten zu bleiben. Wenn wir Tag für Tag unsere Hausaufgaben machen, glaube ich, dass wir an diesem Wochenende wieder in die Punkte fahren können.»



Teamchef Jonathan Wheatley: «Silverstone war für jeden im Team ein ganz besonderer Moment, und die zwei Wochen Pause haben es uns ermöglicht, ihn noch ein wenig länger zu geniessen. Wichtig ist, dass unsere jüngsten Ergebnisse das Selbstvertrauen im gesamten Team gestärkt haben, sowohl an der Strecke als auch in der Fabrik: Wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sind.»



«Diesen Schwung nehmen wir nun mit in ein intensives Sprint-Wochenende in Spa. Wir wissen, dass wir mit den Erkenntnissen, die wir aus unserer jüngsten Formkurve gewonnen haben, und mit der Konzentration auf die Details in der besten Position sind, um uns gut zu qualifizieren und letztendlich Punkte zu holen.»



Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ergänzt: «Die Atmosphäre im Team ist im Moment sehr positiv, und das motiviert mich zusätzlich. Wir werden an diesem Wochenende unser Bestes geben, vor allem, weil ein Sprintrennen eine zusätzliche Herausforderung darstellt und wir weniger Zeit zum Trainieren haben, um alles richtig zu machen. Ich will weiter lernen, mich weiter verbessern und meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Rennen vor der Sommerpause stark abschliessen.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19