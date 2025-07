Belgien-GP Zeitplan: Reglement nach Blamage geändert

​Die Besucher des Traditions-GP von Belgien müssen mit den wildesten Wetterkapriolen rechnen. Die Blamage von 2021 führte sogar dazu, dass das Formel-1-Reglement geändert wurde!

Viele Formel-1-Fans waren nach diesem 29. August 2021 echt bedient; sie fanden, sie wurden um ihr Eintrittsgeld betrogen, denn ausser ein paar Runden hinter dem Safety-Car bekamen sie in Spa-Francorchamps nichts zu sehen.

F1-Anhänger wunderten sich auch über die Entscheidung der Formel 1, für einen WM-Lauf, der offiziell nur drei Minuten und 27 Sekunden gedauert hat, Punkte zu vergeben; genauer: halbe Punkte, was zum sechsten Mal in der Geschichte der Formel 1 passiert war und zum ersten Mal seit Malaysia 2009.

Fast dreissig Jahre lang hielt der Australien-GP von 1991 das Prädikat «kürzester WM-Lauf», mit 24 Minuten und 25 Sekunden oder 14 Runden. Nach zahlreichen Unfällen hatte die Rennleitung damals im strömenden Regen ein Einsehen und brach die sinnlose Übung ab.

In Belgien 2021 wurde nach drei Runden aufgehört, in den Regularien war damals vorgesehen, dass bei einem Abbruch die vorletzte Runde gewertet werden muss, das wäre also Stand nach einer Runde oder nach einer Rennzeit von 3 Minuten und 27,071

Sekunden.



Im Winter 2021/2022 reagierte die FIA: Punkte gibt es seither nur noch, wenn mindestens zwei Runden ohne das Safety-Car oder seine virtuelle Variante absolviert wurden.



Auch die Regel mit den halben Punkten wurde verändert. Stattdessen gibt es jetzt einen neuen Verteilschlüssel, nach dem Punkte bei einem Rennabbruch vergeben werden.



Und der geht so: Sind weniger als 25 Prozent der Renndistanz absolviert, bekommen nur die ersten Fünf des Rennens Punkte, und zwar nach dem Schema 6-4-3-2-1.



Bei mehr als 25, aber weniger als 50 Prozent Renndistanz wird die Wertung auf neun Fahrer ausgeweitet. Das Schema lautet dann 13-10-8-6-5-4-3-2-1.



Die dritte Abstufung erfolgt bei mehr als 50, aber weniger als 75 Prozent der geplanten Distanz, wenn die Top 10 mit folgenden Punkten bedacht werden: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1. Ab einer Renndistanz von 75 Prozent gibt es die vollen Punkte.



Das alles bedeutet auch: halbe Punkte sind nicht mehr möglich.



Immer wieder halbe Punkte

Belgien 2021 war das sechste Rennen der Formel-1-Historie, in dem halbe Punkte vergeben worden sind. Das ist der Fall, wenn keine 75 Prozent der normalen Renndistanz erreicht werden können, was in Belgien 33 Runden entsprochen hätte.



Erstmals halbe Punkte gab es in der Formel im Jahre 1975, als der GP von Montjuich/Barcelona in Runde 29 nach dem schweren Unfall von Rolf Stommelen abgebrochen werden musste. Sein deutscher Landsmann Jochen Mass kam so zu seinem einzigen GP-Sieg. Lella Lombardi wurde zur einzigen Frau mit WM-Punktebeute – wenn auch nur mit einem halben Punkt.



In der Saison 1975 gab es noch ein Rennen mit halben Punkten, auf dem Österreichring. Auch hier war nach 29 Runden Schluss, wegen starken Regens. Sieger Vittorio Brambilla brachte es fertig, seinen March nach Fallen der Zielflagge in die Leitschiene zu setzen, er kam mit zerknüllter Front zurück.



Halbe Punkte auch im Regen-Chaos von Monaco 1984. Dem damaligen Rennleiter Jacky Ickx wurde vorgeworfen, zu Gunsten von Leader Alain Prost entschieden zu haben. Einige Runden mehr als die gefahrenen 31, und der Franzose wäre eine leichte Beute der schnell aufrückenden Ayrton Senna und Stefan Bellof geworden.



Dann kam Australien 1991, siehe oben. Es dauerte danach 18 Jahre, bis erneut halbe Punkte vergeben wurden – als in der Sintflut von Malaysia 2009 nicht weitergefahren werden konnte, nach 31 von 56 Runden. Sieger: Jenson Button vor Nick Heidfeld und Timo Glock.



Zum Glück sind fürs kommende Wochenende nicht ganz so missliche Verhältnisse vorgesehen, aber mit Schauern und Gewittern ist in den Ardennen um diese Jahreszeit immer zu rechnen.



Worauf sich die Fans freuen dürfen, über die Formel 1 hinaus, das können Sie hier in unserer Übersicht sehen.







Zeitplan Grosser Preis von Belgien 2025

Freitag, 25. Juli

07.30–07.45: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.55–9.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

10.55–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–11.50: Demo historischer F1-Autos

12.05–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Freies Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

16.10–16.30: Pisteninspektion

16.30–17.15: Sprint-Qualifying Formel 1

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 26. Juli

08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

10.25–10.50: Qualifying Porsche Supercup

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (15 Runden oder 60 Minuten)

12.30–13.00: Pressekonferenz Formel 1

12.40–13.10: Paddock Club Track Tour

12.40–13.10: Paddock Club Pit Lane Walk

13.45–14.35: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

14.50–15.15: Demo historischer F1-Autos

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 27. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.55: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)