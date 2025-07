George Russell zum Verstappen-Gerücht: «Dicke Haut»

​Das ist schon merkwürdig: Da fährt der Engländer George Russell seine beste Formel-1-Saison, aber dennoch wird herumgereicht, dass er seinen Platz an Max Verstappen verlieren könnte. Was Russell dazu sagt.

Der 27-jährige George Russell zeigt eine hervorragende Saison: Zwölf Grands Prix, elf Mal in den Punkten, neun Mal unter den besten Fünf, fünf Podestplatzierungen, Sieg in Kanada.

Die Ausreisser: Nur Elfter in Monaco nach verpatztem Qualifying, Platz 10 bei Mischverhältnissen in Silverstone, nach missglückter Reifenstrategie.

Und dennoch ist der Mercedes-Fahrer für 2026 ohne Vertrag, und Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Teamchef Toto Wolff den zuverlässigen Briten gegen Max Verstappen austauschen wolle – wenn er könnte.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Ist das nicht unfair und frustrierend? Der gegenwärtige WM-Vierte Russell sagte dazu im Rahmen des Heim-GP von Silverstone: «Das müsst ihr einschätzen. Was mich angeht, so habe ich eine dicke Haut, und ganz ehrlich – ich kümmere mich nicht darum, was geschrieben wird oder welche Gerüchte herumgereicht werden. Mir ist es lieber, ich konzentriere mich auf meine Arbeit.»



«Und letztlich ist ein Vertrag auch keine Garantie. Wir haben ja wiederholt erlebt, dass Fahrer ihren Platz verloren haben, wenn die Leistung nicht stimmt, Abkommen hin oder her.»



«Umgekehrt betrachtet gilt aber auch: Wenn deine Leistung stimmt, dann wird unterm Strich alles gut. Also sehe ich keinen Grund, mir darüber den Kopf zu zerbrechen oder etwas anders zu machen.»





George Russell 2025

Grossbritannien: Startplatz 4, Platz 10 im Rennen

Österreich: 5./5.

Kanada: 1./1.

Spanien: 4./4.

Monaco: 14./11.

Imola: 3./7.

Miami: 5./3.

Saudi-Arabien: 3./5.

Bahrain: 3./2.

Japan: 5./5.

China: 2./3.

Australien: 4./3.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19