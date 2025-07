Belgien-GP im Live-Ticker und TV: Noch geniessen!

​Geniessen wir den Grossen Preis von Belgien auf dem wunderbaren Circuit de Spa-Francorchamps, so lange wir können – denn er findet in den kommenden sechs Jahren nur noch vier Mal statt.

Am Morgen des 8. Januar 2025 ist bestätigt worden: Die Formel 1 hat sich mit den Veranstaltern des Grossen Preises von Belgien auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt – in vier den nächsten sechs Jahre wird auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen gefahren, nämlich über 2025 hinaus auch 2026, 2027, 2029 und 2031.

Der legendäre Highspeed-Kurs, 1921 eröffnet, ist eine von nur vier Strecken, die schon Teil der ersten Formel-1-WM im Jahre 1950 waren – neben Silverstone, Monaco und Monza.

Die Umstellung auf einen Zweijahres-Rhythmus nach 2027 entspricht den Ausbauplänen der Formel 1, die mehr Rennen austragen will in Asien, Arabien und Nordamerika (Rückkehr nach Malaysia, zweites Rennen in China, vierter GP in den USA) sowie wieder einen Lauf in Afrika auf die Beine stellen möchte.

Um dafür im 24 Rennen umfassenden Kalender Raum zu schaffen, müssen andere Veranstalter hinten anstehen, etwas, das die Niederländer nicht wollten – 2026 wird daher letztmals in Zandvoort gefahren!



Geniessen wir also das Geschehen in den Ardennen: Hier in unserer Übersicht sehen Sie, was unsere TV-Kollegen für den Traditions-GP alles auf Lager haben, dieses Mal mit einem Wochenende im Sprintformat.



Nicht vergessen: Wir tickern live aus Belgien für Sie – von der Sprint-Quali (Freitag, 25. Juli, ca. 16.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 26. Juli, ca. 11.30 Uhr), am gleichen Tag vom GP-Abschlusstraining (ab ca 15.45 Uhr) sowie natürlich vom WM-Lauf am Sonntag, 27. Juli, ab ca 14.00 Uhr.







Grosser Preis von Belgien im TV

Freitag, 25. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien kompakt

06.30 Sky Sport F1 – GP Belgien 2004

12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.30 Freies Training Formel 1

15.45 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Sprint-Qualifying Formel 1

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

20.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.15 Sky Sport F1 – GP Belgien 2000

23.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Samstag, 26. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

12.00 Sky Sport F1 – Sprint Formel 1

14.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

15.15 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 27. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.40 ServusTV – Rennen Wiederholung