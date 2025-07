Haas-Chef Komatsu: «Wollen wir unbedingt korrigieren»

Vor dem Formel-1-Rennen in Spa/Belgien freut sich die Haas-Mannschaft auf die spezielle Rennstrecke. Nach dem Punktlos-Rennen in Silverstone Anfang des Monats will das US-Team Fehler wettmachen.

Im Hause Haas ist man voller Vorfreude auf das Rennen in Spa. Denn im GP vor knapp drei Wochen in England war zwar das Paket gut – die Leistung blieb aber unter den Erwartungen. In Belgien will das US-Team nun mehr rausholen.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Spa ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, aber sie gehört zu denen, auf die wir uns alle freuen. Mit ihrer Geschichte, dem Wetter und der Tatsache, dass sie ein anderes Abtriebsniveau als eine Standardrennstrecke hat, birgt sie viele einzigartige Herausforderungen.»

Vor fast drei Wochen in England verpasste Oliver Bearman mit Platz 11 knapp die Punkte, Esteban Ocon wurde 13. Komatsu: «Ich denke, wir haben in Silverstone gezeigt, dass unser Basispaket derzeit ziemlich gut ist. Wir müssen das noch an die Anforderungen in Spa anpassen, aber wir wissen, dass wir am Sonntag in Silverstone unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Das wollen wir unbedingt korrigieren.»

Nach zwei Wochenenden ohne Rennen stehen jetzt noch mal zwei GPs auf dem Fahrplan (Belgien und Ungarn). Danach ist Sommerpause. Komatsu: «Es ist gut, dass wir vor der Sommerpause noch zwei Rennen haben. Es ist auch ein Sprint, sodass der Druck insofern größer ist, als man nur ein paar Stunden Zeit hat, bevor das Sprint-Qualifying beginnt.» Jede Menge Druck also – aber auch jede Menge Chancen.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19