Sainz (Williams): Neue Teile, Wetter als Chance? 23.07.2025 - 09:01 Von Silja Rulle

© WilliamsF1Team Williams-Pilot Carlos Sainz in Silverstone im Regen. Auch in Spa dürfte es wieder regnerisch werden

In den letzten beiden Rennen vor der Formel-1-Sommerpause will Williams WM-Platz 5 ausbauen. Dafür kommen in Belgien neue Teile ans Auto. Carlos Sainz hofft außerdem aufs Wetter – und aufs Format.