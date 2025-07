Coulthard: «Max Verstappen nicht außer Acht lassen»

Max Verstappen pflügt sich durch den Regen: Ähnlich nass wie hier in Silverstone dürfte es auch in Spa werden

Ex-Pilot David Coulthard warnt davor, Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen im Kampf um den Fahrer-WM-Titel außer Acht zu lassen. Was es für WM-Hoffnung bei dem Niederländer allerdings braucht.

In der WM liegen aktuell zwei McLaren-Piloten vorne – doch David Coulthard rät dazu, die Rechnung nicht ohne Max Verstappen von Red Bull Racing zu machen.

Der Ex-Pilot und 13-malige GP-Sieger sagte gegenüber Formula1.com: «Man darf Max nicht außer Acht lassen.» Aktuell liegt Verstappen an Rang 3 in der Fahrer-WM-Wertung. Auf Spitzenreiter Oscar Piastri hat er 69 Punkte Rückstand, auf Verfolger Lando Norris 61. Ein respektabler Abstand etwa zur Hälfte der Saison (12 von 24 GPs sind gefahren, aber nur 2 von 6 Sprints). Aber nicht unmöglich aufzuholen.

Coulthard: «Ich denke, wir alle wissen, dass es für die Weltmeisterschaft ein Upgrade braucht, um etwas mehr Leistung herauszuholen. Wenn man davon ausgeht, dass Red Bull Racing auf dem aktuellen Stand bleibt, ist es schwer vorstellbar, dass die Strecken in der zweiten Saisonhälfte plötzlich besser zu ihrem Auto passen werden als die in der ersten Hälfte.»

Für Coulthard ist daher klar: «Red Bull braucht ein Upgrade, um ihm die nötige Konstanz zu geben.» Das hält er aber für absolut im Rahmen des Möglichen. Der Brite: «Sind sie dazu in der Lage? Auf jeden Fall. Haben sie das schon einmal geschafft? Ja. Ist Max außergewöhnlich? Auf jeden Fall.»

Beim nächsten Rennen in Spa könnte Max Verstappen als Halb-Belgier seinen Heimvorteil ausspielen. Was dem erfahrenen Vierfach-Weltmeister helfen könnte: das Wetter. Für das Spa-Wochenende sind wechselnde Verhältnisse und viel Regen angesagt – bei solchen Verhältnissen fühlte sich Verstappen bereits in der Vergangenheit auf dem Ardennen-Kurs wohl.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19