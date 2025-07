Max Verstappen: Rekord-Jagd auf Lieblingsstrecke

Bei seinem zweiten Heimrennen will Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen auf seiner Lieblingsstrecke im Formel-1-Kalender auf Rekordjagd gehen. Die Vorzeichen dafür stehen mehr als gut.

Für Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist der Belgien-GP nicht nur ein halbes Heim-Rennen, sondern auch die Rückkehr auf seine Lieblingsstrecke. Der viermalige Weltmeister ist in Belgien geboren, seine Mama Sophie ist Belgierin – er fährt allerdings unter niederländischer Lizenz wie einst sein Papa Jos.

Verstappen: «In Belgien gibt es immer enorme Unterstützung von der Orange Army, und für mich ist es wie ein zweites Heimrennen, also werde ich wieder den orangefarbenen Löwenhelm und meine spezielle Kappe und Stiefel tragen.»

Verstappen erklärt, warum er den Kurs in den belgischen Ardennen so gerne mag: «Spa ist ein Klassiker und seit jeher meine Lieblingsstrecke im Kalender. Es ist eine sehr alte Rennstrecke, auf der man alles richtig machen muss, um eine gute Runde zu fahren. Ich mag die Hochgeschwindigkeitskurven wie Eau Rouge, das Layout, das sich von anderen Rennstrecken unterscheidet, und die Höhenunterschiede, die die Strecke zu einer größeren Herausforderung machen.»

Der Kurs lag Verstappen in der Vergangenheit gut: 2021 (beim 2-Runden-Rennen), 2022 und 2023 siegte er hier. In den letzten vier Jahren holte er in Spa außerdem immer die Pole – startete außer 2021 allerdings wegen Startplatzstrafen nie von Platz 1. Sollte Verstappen in diesem Jahr wieder die Pole-Position holen, würde er Sebastian Vettels Rekord von 44 Pole-Positions mit Red Bull Racing übertreffen und bei 45 und einem alleinigen Rekord landen.

Zwei Wochen nach dem England-GP stehen nun zwei weitere Rennen bevor, ehe die Formel 1 in die Sommerpause geht. Verstappen: «Silverstone war nicht unsere beste Leistung, aber es war ein vielversprechender Schritt, in der Qualifikation die Pole zu holen. Letzte Woche war ich wieder im Werk, um mit dem Team etwas Zeit im Simulator zu verbringen, und ich freue mich darauf, eng mit Laurent zusammenzuarbeiten.» Gemeint ist der neue Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19