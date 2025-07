Fernando Alonso sagt: Das steht in Spa im Mittelpunkt

Formel-1-Routinier Fernando Alonso wird am Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit neuen Teilen am Auto ausrücken. Seine Erwartungen bleiben aber bescheiden – aus gutem Grund, wie er betont.

In Silverstone konnte Fernando Alonso bereits zum vierten Mal in Folge Punkten. Der stolze Asturier, der die ersten acht WM-Runden ohne Zähler geblieben war, kreuzte die Ziellinie als Neunter und wiederholte damit das Ergebnis, mit dem er beim Heimspiel in Barcelona die Durststrecke beendet hatte.

Trotz der vierten Punkte-Fahrt in Folge äusserte er nach dem Rennen eine nüchterne Prognose für die restliche Saison. «Es wird nicht viele Neuerungen für die Autos geben, deshalb müssen wir auf besondere Umstände hoffen», hielt der 43-Jährige fest.

Denn die Top-8-Positionen werden bei einem normalen Rennverlauf wohl von den Fahrern der vier Top-Teams belegt, erwartet der 32-fache GP-Sieger mit Blick auf die Team-Wertung, in der McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull Racing ein starkes Punktepolster auf den Rest des Feldes haben.

Am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps betonte er: «80 Prozent des Fokus liegt bereits auf dem nächsten Jahr. Und das bezieht sich nicht nur auf die Konstruktion des Autos und des Motors, sondern auch auf die Fahrer, ausser vielleicht die McLaren-Leute. Die meisten denken schon ans nächste Jahr und welche Möglichkeiten es bieten wird.»

Mit Blick auf die eigene Leistung und die letzten vier Punktefahrten in Folge sagte Alonso: «Seit wir in Imola das Update eingeführt haben, sind wir etwas wettbewerbsfähiger. Wir sind immer nah am Q3-Einzug und an den Punkterängen dran. Und ich hoffe, dass wir den Schwung halten können.»

Auch in Spa hat Aston Martin neue Teile dabei. Alonso mahnt: «In erster Linie geht es darum, die neuen Teile zu verstehen. Bei einem Sprint-Wochenende ist es schwierig, die Performance gleich zu verbessern, denn man hat nur ein freies Training. Hinzu kommt, dass das Wetter das Ganze erschweren könnte.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19