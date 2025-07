Villeneuve: «Norris und Piastri wie Prost und Senna»

Der frühere GP-Pilot Jacques Villeneuve wünscht sich, dass der Spitzenkampf zwischen den McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris bis zum letzten Rennen der Saison geht.

Für die McLaren-Teamführung ist der teaminterne WM-Fight zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris eine Nervenprobe, aber alle Beobachter freuen sich über die Duelle der beiden Stallgefährten. Denn der WM-Leader aus Australien und sein erster Verfolger aus Grossbritannien schenken sich nichts, wenn sie Rad an Rad kämpfen.

Und genau deshalb erinnert das Duell der Teamkollegen in den Papaya-Rennern auch an alte Rivalitäten, erklärt Jacques Villeneuve im Gespräch mit Hospitality-Anbieter «Vision4Sport». Der Weltmeister von 1997 sagt: «Wäre es nicht grossartig, wenn das Spitzenduell der beiden McLaren-Stars bis zum Schluss gehen würde? Es ist unglaublich toll, dass es Erinnerungen an die Ära von Prost und Senna und das Duell zwischen Piquet und Mansell weckt.»

«Es gab immer viele interne Kämpfe, die super spannend waren, weil da zwei Fahrer dasselbe Team, dasselbe Auto und dieselbe Basis haben, auf der sie arbeiten können. Das ist spannend zu sehen, niemand kann sich beschweren», schwärmt der Kanadier. «Es liegt an ihnen, die gleichen Mittel zu ihrem Vorteil zu nutzen.»

«Wie stellen sie sicher, dass das Auto für sie schneller ist, nicht aber für ihren Teamkollegen? Das ist das Interessante, und es wird spannend zu sehen, wie sich beide entwickeln werden», prophezeit der 54-Jährige. «Die Tatsache, dass Mark Webber mit Piastri zusammenarbeitet, wird eine grosse Hilfe sein. Und wir haben gesehen, dass auch Piastri Strafen kassieren kann, was zuvor noch nicht der Fall war», betont er.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19