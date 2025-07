Brad Pitt zu Spa: Saugt einem die Luft aus der Lunge

Hollywood-Schauspieler Brad Pitt war für die Dreharbeiten des Formel-1-Films an vielen Rennstrecken vor Ort. Die berühmte Vollgas-Senke Eau Rouge in Spa-Francorchamps beeindruckte ihn besonders.

Für den Formel-1-Film «F1» sprang Hollywood-Schauspieler Brad Pitt selbst ins Rennauto – und lernte viele Kurse hautnah kennen. Der 61-jährige US-Amerikaner spielte im Kinofilm den Piloten Sonny Hayes, drehte dafür an mehreren Rennstrecken im Fahrerlager und auf dem jeweiligen Kurs.

Der Schauspieler war im Formel-1-Podcast «Beyond the Grid» zu Gast, sprach dort über seine Lieblingsstrecken: Silverstone, Abu Dhabi – und sein absolutes Highlight Spa-Francorchamps.

Pitt: «Das absolute Highlight? Spa. Oh mein Gott! 7 km, 100 Höhenmeter durch den Wald und die Hügel. Die Pouhon-Kurve, ihr doppelter Scheitelpunkt. Sie ist überhöht und man fährt bergab hinein. Das ist ein unglaublich sanftes, elegantes Gefühl. Und dann natürlich Eau Rouge.» Die berühmte Vollgas-Senke der Strecke in den belgischen Ardennen.

Pitt erzählt von einem Ausflug an den Rand der Rennstrecke: «Wir sind bis zum Fuß von Eau Rouge gefahren. Tim Bampton von der Formel 1 hat uns bis zum Fuß von Eau Rouge gebracht und gesagt: ‹Dreht euch um, schaut einfach den Hügel hinauf und wartet.› Und dann kommen die Autos direkt an der Mauer vorbei. Fernando Alonso ist dann vorbeigefahren und es saugt einem im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus der Lunge. Es ist unglaublich!»

Am Wochenende findet in Spa wieder der Belgien-GP statt – in der «echten» Formel 1, also außerhalb des Hollywood-Universums. Aber mit verregneten Bedingungen und einem Sprint-Wochenende vermutlich nicht minder dramatisch.

