Ferrari-Chef Vasseur verrät: Neue Teile im Gepäck!

Zum Sprint-Wochenende der Formel 1 in Spa-Francorchamps bringt Ferrari neue Teile mit, wie Teamchef Fred Vasseur verrät. Sprint-König Lewis Hamilton könnte außerdem eine tragende Rolle spielen.

Die Scuderia Ferrari steht in der Team-Wertung derzeit an Platz 2 – und möchte den Vorsprung auf Verfolger Mercedes ausbauen. Dabei können neue Teile sowie der Erfolgsfaktor Lewis Hamilton helfen.

Vor dem Spa-Rennen verrät Teamchef Frederic Vasseur: «Wir haben in der Fabrik hart gearbeitet, um ein zusätzliches Upgrade-Paket für den SF-25 fertigzustellen. Daher wird es an diesem Wochenende vor allem darum gehen, das Potenzial des Autos von Beginn an voll auszuschöpfen.»

Die Herausforderung: Viel Zeit, die neuen Teile zu testen und die Abstimmung des Autos festzulegen, bleibt nicht. Das Belgien-Wochenende ist das dritte von insgesamt sechs Sprint-Wochenenden, es gibt also nur eine einzige Trainingssession über 60 Minuten. Vasseur stellt daher fest: «Wie immer bei einem Sprint-Wochenende ist ein guter Start mit einem reibungslosen freien Training der Schlüssel zum Erfolg für den Rest des Wochenendes.»

Vasseur: «Die Abstände zwischen den Teams sind derzeit sehr gering, daher kann jedes kleine Detail den Unterschied ausmachen. Wir werden uns also auf uns selbst konzentrieren, um in jeder Phase des Wochenendes unser Bestes zu geben, auf einer Strecke, auf der auch das Wetter eine Rolle spielen könnte.»

Die Wettervorhersage ist tatsächlich ziemlich durchwachsen – mit jeder Menge Spa-typischen Regens. Das könnte entweder bei der Abstimmung Schwierigkeiten bringen – oder aber den erfahrenen Piloten wie zum Beispiel Ferrari-Pilot Lewis Hamilton einen Vorteil verschaffen.

Apropos Hamilton – der tat sich in dieser Saison bislang vor allem in den Sprints hervor: In China gewann er den Sprint, holte seinen ersten Sieg in Ferrari-Rot. Beim zweiten Sprint in Miami fuhr er mit Platz 3 aufs Podium. Und im dritten Sprint in Spa?...

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19