Belgien-GP: TV, Ticker, Wetter, Achtung, neue Zeiten!

​Die Formel-1-Fans müssen sich für den Traditions-GP von Belgien ein wenig umstellen. Denn am kommenden Rennwochenende wird im Sprintformat gefahren, und das heisst – Vorsicht, andere Zeiten!

Die Grand-Prix-Anhänger müssen umdenken, sei dies hier am prachtvoll in die Ardennen gebetteten Circuit de Spa-Francorchamps oder vor dem Fernseher oder mit tragbaren Geräten. Denn in Belgien ist alles ein wenig anders als vor einem Jahr.

Das liegt daran, dass wir vor dem dritten Sprint-Wochenende der Saison 2025 stehen, und damit ist der Zeitplan eben anders als beim herkömmlichen Ablauf des GP-Wochenendes.

Konkret bedeutet dies: Das einzige freie Training findet am Freitag, 25. Juli, um 12.30 Uhr statt, Fahrer und ihre Ingenieure müssen in 60 Minuten eine brauchbare Abstimmung erarbeiten und die Reifen ausloten. Ziemlich stressig. Zumal Pirelli mit einer anderen Reifen-Auswahl verblüfft. Die Quali für den Sprint dann ab 16.30 Uhr (bei uns natürlich im Live-Ticker).

Am Samstag, 26. Juli, kommen die Fans in den Genuss des Sprints (Start um 12.00 Uhr, auch hier tickern wir natürlich für Sie), ab 16.00 Uhr folgt das Abschlusstraining für den Grand Prix (ebenfalls im Ticker).



Zurück zum Bewährten dann am Renntag (Sonntag, 27. Juli), mit Start des Traditionsrennens um 15.00 Uhr (genau, wir tickern).



Kleines Wetter-Update: Am Freitag-Nachmittag können erste Gewitter kommen (kann lustig werden für die Sprint-Quali), dann ein freundlicher Samstag (der beste Tag des Rennwochenendes), Schauer und Gewitter dann am Sonntag (typisch Francorchamps!).



Hier die Zusammenfassung des Zeitplans und der wichtigsten Termien unserer TV-Kollegen.







Zeitplan Grosser Preis von Belgien 2025

Freitag, 25. Juli

07.30–07.45: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.55–9.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

10.55–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–11.50: Demo historischer F1-Autos

12.05–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Freies Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

16.10–16.30: Pisteninspektion

16.30–17.15: Sprint-Qualifying Formel 1

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 26. Juli

08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

10.25–10.50: Qualifying Porsche Supercup

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (15 Runden oder 60 Minuten)

12.30–13.00: Pressekonferenz Formel 1

12.40–13.10: Paddock Club Track Tour

12.40–13.10: Paddock Club Pit Lane Walk

13.45–14.35: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

14.50–15.15: Demo historischer F1-Autos

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 27. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.55: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)







Grosser Preis von Belgien im TV

Freitag, 25. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien kompakt

06.30 Sky Sport F1 – GP Belgien 2004

12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.30 Freies Training Formel 1

15.45 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Sprint-Qualifying Formel 1

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

20.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.15 Sky Sport F1 – GP Belgien 2000

23.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Samstag, 26. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

12.00 Sky Sport F1 – Sprint Formel 1

14.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

15.15 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 27. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.40 ServusTV – Rennen Wiederholung