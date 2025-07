David Coulthard zu McLaren: «Eher die zahmen Tiere»

Das McLaren-Duo liefert sich in dieser Formel-1-Saison einen engen Spitzenkampf – und darf ohne Stallorder gegeneinander kämpfen. David Coulthard sagt, wie er die Vorgehensweise von McLaren bewertet.

Die halbe Formel-1-Saison ist gelaufen und in der WM-Tabelle hat McLaren in beiden Wertungen die Nase vorn. Bei den Teams verfügt die Mannschaft aus Woking über einen Vorsprung von satten 238 WM-Zählern auf den ersten Verfolger Ferrari. 250 Punkte trennen das drittplatzierte Mercedes-Team von den Spitzenreitern und Red Bull Racing ist schon 288 Punkte von der ersten Position entfernt.

In der Fahrer-Wertung führen die beiden McLaren-Piloten mit mehr als 60 Punkten vor Titelverteidiger Max Verstappen, wobei Oscar Piastri ein Punkte-Polster von 69 Zählern hat und Lando Norris mit 61 Punkten vor dem Red Bull Racing-Star liegt.

Zwischen den beiden McLaren-Stars geht es hingegen eng zu – nur acht Punkte trennen das Duo, das noch nicht durch eine Stallorder eingebremst wird. Dass die beiden Teamkollegen frei gegeneinander kämpfen dürfen, gefällt David Coulthard. Der GP-Veteran lobt das Vorgehen des Teams – gegenüber «Formula1.com» sagt der Schotte: «Ich finde, McLaren hat das wirklich gut gemeistert. Ich denke, beide Fahrer sind eher die zahmen Tiere als die wilden, was es wahrscheinlich etwas einfacher macht.»

Coulthard betont: «Aber das könnte auch ihre einzige Chance auf einen Weltmeistertitel sein; wir wissen nicht, was 2026 bringt, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, also muss man die Chance nutzen.»

Mit Blick auf die Leistungen der Fahrer ergänzt der 54-Jährige: «Deshalb bin ich wirklich beeindruckt davon, wie Oscar sich in diesem Jahr gesteigert hat. Aber auch Lando hat in den letzten beiden Rennen seine Qualität unter Beweis gestellt. Ich denke, es wird eine dieser Situationen sein, in denen beide es verdient hätten, aber nur einer gewinnen kann.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19