Mercedes: Entscheidende Rennen in Belgien und Ungarn

Vor der Formel-1-Sommerpause müssen die GP-Teams noch die beiden Rennwochenenden in Belgien und Ungarn bestreiten – und diese sind besonders wichtig, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont.

Die Formel-1-Saison hat die Halbzeit erreicht und die Zwischenbilanz fällt für das Mercedes-Team durchzogen aus. Teamchef Toto Wolff fasst zusammen: «In den ersten zwölf Rennen dieser Saison waren wir mehrfach an der Spitze des Feldes dabei. In anderen Rennen hatten wir hingegen zu kämpfen.» Und er betont: «Wir haben unsere Energie darauf konzentriert, dieses Ungleichgewicht zu verringern, und hart daran gearbeitet, an allen Rennwochenenden konkurrenzfähig zu sein.»

Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli konnte etwa bei den Rennen in Imola und Monaco nur sechs WM-Zähler erobern, im prestigeträchtigen Grand Prix im Fürstentum ging das Duo mit den Plätzen 11 und 18 ganz leer aus. Wenig besser lief das jüngste Kräftemessen in Silverstone, da konnte Russell den Nuller als Zehnter mit einem frischen Punkt gerade noch verhindern.

Umso grösser ist die Hoffnung, bei den beiden anstehenden Rennen, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden über die Bühne gehen werden, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. «Die nächsten beiden Grands Prix bieten uns die Gelegenheit, mit Schwung in die Sommerpause zu gehen», sagt Wolff, und nennt noch einen Grund, warum den Grands Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps und auf dem Hungaroring eine besondere Bedeutung zukommt.

«Nach der Sommerpause wird sich unsere Aufmerksamkeit jedoch zwangsläufig dem Jahr 2026 zuwenden. Die nächsten beiden Rennen sind daher wichtig, um sicherzustellen, dass wir den W16 auf unterschiedlichen Strecken und unter verschiedenen Bedingungen in die bestmögliche Position bringen können», erklärt der Wiener.

«Sowohl Spa als auch der Hungaroring sind gute Austragungsorte, um diese Arbeit fortzusetzen. Sie besitzen unterschiedliche Streckencharakteristiken: Mit seinen Höhenunterschieden, schnellen Kurven und wechselhaften Wetterbedingungen ist Spa das genaue Gegenteil zur engen und kurvenreichen Strecke in Budapest. Zudem herrschen dort oft die höchsten Streckentemperaturen des Jahres», weiss Wolff, und betont: «Unser Ziel ist es, mit dem Auto gute Fortschritte zu machen, jedes Wochenende zu optimieren und um gute Ergebnisse zu kämpfen.»

