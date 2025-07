Kampfansage: So treibt Lewis Hamilton Ferrari an

Formel-1-Star Lewis Hamilton hat ein klares Ziel vor Augen: Mit dem Ferrari-Team will er die WM-Krone erobern. Wie er das erreichen will, erklärte der Rekord-Sieger am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps.

Für Lewis Hamilton ist klar: Ferrari gehört an die Spitze des Feldes. Und um den ältesten GP-Rennstall der Welt wieder zur Nummer 1 zu machen, gibt er alles. Im Fahrerlager des Circuit de Spa Francorchamps betonte der siebenfache Champion: «Ich kann im Team ein Riesenpotenzial erkennen – das ist einzigartig. Es ist eine sehr grosse Organisation und es gibt viele bewegliche Komponenten, und nicht alle arbeiten so, wie sie sollen. Letztlich blieb deshalb auch der Erfolg, der dem Team gerecht wird, in den letzten Jahren auch aus.»

«Ich habe das Gefühl, dass es mein Job ist, jeden Bereich und jeden Einzelnen herauszufordern, vor allem die Jungs an der Spitze. In den letzten 20 Jahren hatte dieser Rennstall unglaublich starke Fahrer, wie Kimi Räikkönen, Fernando Alonso und Sebastian Vettel. Sie alle sind Weltmeister – aber sie haben kaum einen Titel geholt. Ich will nicht, dass das auch mit mir so ist. Deshalb gehe ich die Extra-Meile», stellte der 105-fache GP-Sieger klar.

«Ich habe das Glück, mit zwei anderen grossartigen Teams zusammengearbeitet zu haben. Und auch wenn hier eine andere Kultur herrscht und einiges anders läuft, so kann man sagen, dass man in gewisser Hinsicht das gleiche Ergebnis erzielt, wenn man den gleichen Weg einschlägt. Und genau deshalb stelle ich gewisse Dinge in Frage. Und das Team reagiert unglaublich gut darauf», erzählte der 40-Jährige.

Hamilton stellte auch klar: «Es gibt so viel, das noch verbessert werden kann. Und ich mache da auch Druck, dass wir das schaffen. Ich will gewinnen und ich habe nicht so viel Zeit. Deshalb geht es jetzt um die Wurst. Ich bin überzeugt, dass dieses Team das nötige Potenzial hat und ich glaube, es kann mehrere WM-Titel gewinnen. Sie haben bereits viele Errungenschaften feiern dürfen, und ich will, dass während meiner Zeit einige neue dazukommen. Das ist mein einziges Ziel.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19