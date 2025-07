Ungarn-GP kompakt: Ticker, Zeitplan, TV, Wetter-Chaos

​Vor dem 40. Grossen Preis von Ungarn: Die wichtigsten Information knackig kompakt über den Traditions-GP auf dem Hungaroring. Wie wir tickern, was das TV zeigt, wann gefahren wird, was das Wetter macht.

Die Leute haben in Silverstone (Grossbritannien) und in Spa-Francorchamps (Belgien) über das launenhafte Sommerwetter, äh, gewettert, da haben sich die Ungarn gesagt – das können wir auch.

Die Formel 1 muss sich erneut auf Wechselverhältnisse einstellen, denn nach schwül-warmem Wetter am Freitag und Samstag (mit einer Gewitter-Wahrscheinlichkeit von immerhin 30 Prozent) kommt es am Sonntag knüppeldick – Schauer und Gewitter so gut wie sicher, wissen die ungarischen Meteorologen (Wahrscheinlichkeit 90 Prozent).

Regen auf dem Hungaroring: Das kann dann schnell mal chaotisch werden, wie auf unserem Bild kurz nach dem Start 2021.

Wie sich die Action auf der ungarischen Traditionsstrecke entwickelt, darüber halten wir Sie im Abschlusstraing und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Dazu finden Sie hier als Service den kompletten Zeitplan sowie die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.





Zeitplan Grosser Preis von Ungarn

Freitag, 1. August

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.25–19.10: Training Porsche Supercup

19.20–19.50: Paddock Club Track Tour

19.20–19.50: Paddock Club Pit Lane Walk

19.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 2. August

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (19 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.30–18.30: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 3. August

08.00–08.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.50–09.40: Hauptrennen Formel 3 (24 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.20–11.25: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (16 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Ungarn (70 Runden oder 120 Minuten)





Grosser Preis von Ungarn im TV

Freitag, 1. August

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Ungarn 2024

09.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training



Samstag, 2. August

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

11.45 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 ServusTV – Qualifying Vorberichte

15.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 3. August

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, James Hunt

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

12.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

13.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Beginn Grosser Preis von Ungarn (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

15.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.50 ORF 1 – F1 Motorhome

18.45 ORF 1 – Highlights aus Budapest

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

03.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20