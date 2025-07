Ferrari bestätigt: Fred Vasseur bleibt F1-Teamchef

Fred Vasseur bleibt für die nächsten Jahre an der Spitze des Ferrari-Teams

In letzter Zeit wurde immer wieder über eine mögliche Absetzung von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur spekuliert. Nun bestätigt die Scuderia aus Maranello: Das Abkommen mit dem Franzosen wurde um mehrere Jahre verlängert.

Das Ferrari-Team hatte den WM-Titel in der Konstrukteurswertung im vergangenen Jahr nur um 14 Punkte verpasst, entsprechend gross waren die Erwartungen der Italiener für die aktuelle Saison. Doch der erhoffte starke Saisonstart blieb aus.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton konnten zwar einzelne Glanzpunkte setzen – so stand Ersterer fünf Mal auf dem Treppchen, zuletzt beim GP in Belgien als Dritter, und der siebenfache Weltmeister konnte in China sowohl die Sprint-Pole und den Sieg im Mini-Rennen erringen.

Der grosse GP-Triumph blieb aber bisher aus. Und der Rückstand auf WM-Leader McLaren fällt nach 13 WM-Runden mit 268 WM-Punkten riesig aus. Kein Wunder, wurde die Kritik der leidenschaftlichen Tifosi immer Lauter. Im Fokus vieler Berichterstatter und Fans stand dabei Fred Vasseur, der seit Anfang 2023 als Teamchef der Roten das Zepter in Maranello schwingt.

Der Franzose selbst reagierte dünnhäutig auf die Gerüchte über seine mögliche Absetzung. Und die Fahrer stellten sich klar hinter dem Ingenieur. Nun hat auch das Ferrari-Management für klare Verhältnisse gesorgt und die mehrjährige Vertragsverlängerung von Vasseur bestätigt.

In der entsprechenden Mitteilung steht: «Die Verlängerung von Freds Vertrag spiegelt die Entschlossenheit von Ferrari, auf den bisher geschaffenen Grundlagen aufzubauen. Seine Fähigkeit, unter Druck zu führen, Innovationen zu begrüssen und Leistungen zu erzielen, steht in vollem Einklang mit den Werten und langfristigen Zielen von Ferrari.»

«Unter Freds Führung ist die Scuderia Ferrari vereint, fokussiert und entschlossen, sich kontinuierlich zu verbessern. Das in ihn gesetzte Vertrauen spiegelt die Zuversicht des Teams in seine strategische Ausrichtung, und bestärkt die gemeinsame Entschlossenheit, die Ergebnisse zu liefern, die die Fans, Fahrer und Teammitglieder von Ferrari erwarten und verdienen», heisst es weiter.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna sagt: «Heute möchten wir würdigen, was bereits erreicht wurde, und uns zu den noch ausstehenden Zielen bekennen. Dies spiegelt unser Vertrauen in Freds Führungsqualitäten – ein Vertrauen, das auf gemeinsamen Ambitionen, gegenseitigen Erwartungen und klaren Verantwortlichkeiten basiert. Wir gehen entschlossen und zielstrebig voran, vereint in unserem Streben nach der Leistung, die Ferrari als Ziel haben muss.»

Vasseur bedankt sich für das Vertrauen und erklärt: «Diese Vertragsverlängerung ist nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Herausforderung, weiter voranzukommen, konzentriert zu bleiben und Ergebnisse zu liefern. In den letzten 30 Monaten haben wir ein solides Fundament gelegt, auf dem wir nun mit Beständigkeit und Entschlossenheit aufbauen müssen. Wir wissen, was von uns erwartet wird, und wir sind alle fest entschlossen, diese Erwartungen zu erfüllen und gemeinsam den nächsten Schritt nach vorne zu machen.»

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20