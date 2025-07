Meilenstein von Max Verstappen: Mahnung vor Ungarn-GP

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird in Ungarn einen besonderen Meilenstein mit dem Red Bull Racing Team erreichen. Der vierfache Champion weiss, worauf es beim letzten WM-Lauf vor der Sommerpause ankommt.

Das dritte Sprint-Rennwochenende in Spa verlief für Max Verstappen nur teilweise nach Wunsch. Der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team konnte zwar den Sprint für sich entscheiden. Im GP auf dem belgischen Traditionskurs musste er sich aber mit dem vierten Platz begnügen. Das lag nicht zuletzt an der Entscheidung der Rennleitung, das Rennen nach der Einführungsrunde erst mit erheblicher Verspätung zu starten.

Verstappen und alle anderen Formel-1-Piloten, die mit Blick auf die Wetterprognose auf eine Regen-Abstimmung gesetzt hatten, hatten deshalb kein leichtes Spiel. Rückblickend sagt der vierfache Champion: «Das Wochenende in Spa endete etwas enttäuschend für uns, denn wir haben unser Auto auf Regen abgestimmt und letztlich hatten wir kein Rennen auf nasser Bahn.»

«Aber wir werden das, was wir gelernt haben, nutzen, um uns weiter zu verbessern und an unserer Performance zu arbeiten«, fügt der 27-Jährige versöhnlich an. Mit dem GP-Wochenende in Budapest – das letzte Rennen vor der Sommerpause – steht ein besonderer Termin für den Niederländer an. Denn auf dem Hungaroring wird er seinen 200. GP mit dem Red Bull Racing Team bestreiten.

«Das ist eine gute Gelegenheit, um zusammen auf die gemeinsamen Erfolge zurückzublicken, aber auch, um einen Blick in die Zukunft zu werfen», sagt Verstappen dazu. «Das ist der letzte GP vor der Sommerpause, in der das Team die Gelegenheit bekommt, die Batterien vor dem zweiten Teil der Saison nochmals aufzuladen.»

Einfach wird es aber nicht, wie der 65-fache GP-Sieger weiss. Er mahnt: «Das war nicht immer unser stärkstes Pflaster. Aber ich mag den zweiten Sektor, der sehr technisch ist.» Und der Titelverteidiger betont: «Auf dieser Strecke ist das Überholen sehr schwierig, deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir ein starkes Qualifying haben werden. Es wird sehr wichtig sein, die Fahrzeug-Balance richtig hinzubekommen.»

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20