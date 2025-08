Yuki Tsunoda über Max Verstappen: «Das ist unfair»

​Elf GP-Wochenenden hat Yuki Tsunoda nun bei Red Bull Racing absolviert, in die Punkte gefahren ist der Japaner dabei drei Mal. Er ist leicht genervt über die ständigen Vergleiche mit Max Verstappen.

Wir würden Red Bull Racing nicht als Einwagen-Team bezeichnen, aber die Kastanien aus dem Feuer holt nur einer – Max Verstappen. Seit Yuki Tsunoda zu RBR gekommen ist, als Nachfolger des überforderten Liam Lawson, ist der Japaner lediglich drei Mal in die Top-Ten vorgedrungen. Das ist einfach zu wenig.

Verstappen gegen Tsunoda

Japan

Max Startplatz 1, im Rennen 1.

Yuki Startplatz 14, im Rennen 12.

Bahrain

Max 7/6.

Yuki 10/9.



Saudi-Arabien

Max 1/2.

Yuki 8/Ausfall (Kollision mit Gasly)



Miami

Max 1/4.

Yuki 10/10.



Emilia-Romagna (Imola)

Max 2/1.

Yuki 20/10.



Monaco

Max 4/4.

Yuki 12/17.



Spanien

Max 3/10.

Yuki 19/13.



Kanada

Max 2/2.

Yuki 18/12.



Österreich

Max 7./Ausfall (Kollision mit Antonelli)

Yuki 18/16.



Grossbritannien

Max 1/5.

Yuki 11/15.



Belgien

Max 4/4.

Yuki 7/13.



Im direkten Vergleich schneidet damit Tsunoda so schlecht ab wie viele Stallgefährten von Max Verstappen. Aber Yuki hat die ewigen Vergleiche mit dem Weltmeister satt und wirkt, darauf angesprochen, etwas dünnhäutig im Fahrerlager des Hungarorings.



Der 25-jährige Asiate findet: «Du Leute sollten nicht vergessen, dass wir hier vom besten Formel-1-Rennfahrer der Gegenwart sprechen. Besonders aus nächster Nähe ist es überaus eindrucksvoll zu erleben, wie er es schafft, bei jedem Einsatz das Beste aus dem Wagen zu holen. Was bei ihm so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit sehr schwierig.»



«Gleichzeitig finde ich es nicht fair, wenn man uns ständig vergleicht. Ich will nicht direkt an ihm gemessen werden. Denn er fährt nun im zehnten Jahr für Red Bull Racing und ich seit etwas mehr als zehn Rennen.»



«Bei Max ist es so, dass er sich an gewisse Situationen viel schneller anpassen kann, weil er Ähnliches schon mehrfach erlebt hat; Dinge, die ich noch nie getan habe.»



«Lasst uns mal sehen, was wir erreichen im exakt gleichen Auto mit dem gleichen Wissensstand. Dann kann man uns angemessen vergleichen. Bis dann konzentriere ich mich ganz auf meine Leistung. Ich weiss, wo ich zulegen muss, und ich arbeite daran.»







1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788