Ferrari: Leclerc P3, Hamilton P6, Vasseur zu McLaren

​Ferrari hat auf dem Hungaroring einen starken ersten Tag gezeigt, mit Charles Leclerc als bester Nicht-McLaren-Pilot und Lewis Hamilton auf P6. Teamchef Fred Vasseur zeigt sich angriffslustig.

Die ersten beiden freien Trainings auf dem Hungaroring haben gezeigt: McLaren fährt in einer eigenen Kategorie, aber dann kommt – wie es auch der Stand im Konstrukteurs-Pokal zeigt – schon Ferrari.

Charles Leclerc ist der schnellste Mann, der nicht in einem McLaren sitzt, auf Platz 3, Lewis Hamilton hatte ein paar Schnitzer drin, ist aber auf P6 zu finden.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gibt sich angriffslustig: «Wir haben einen guten Tag gehabt, sind prima durch unser Programm gekommen und waren dabei konstant schnell. Die Rennsimulation verlief gut, auch wenn ich die Zeiten immer mit Vorsicht geniesse, denn wir wissen ja nicht, mit wieviel Benzin im Tank die Anderen gefahren sind oder wie sehr gedrosselt die Motoren benutzt wurden.»

«Am Samstag wird das Bild klarer, aber ich wage zu sagen – wir liegen näher an McLaren dran und haben Mercedes sowie Red Bull Racing hinter uns.»

«Wir stecken mitten in der Arbeit mit der verbesserten Hinterradaufhängung, aber diese Arbeit geht gut voran. Wir sind auf dem richtigen Weg.»



«Die Abstände bleiben gering, wir dürfen uns unserer Sache nicht zu sicher sein, ein schlechter Tag, und dann bist du ratz-fatz um drei oder vier Ränge weiter hinten.»



«Wir wollen versuchen, am Samstag so nahe an die McLaren heranzurücken wie es geht und uns auch im Grand Prix in ihrer Nähe zu halten. Sollten sie dann in Schwierigkeiten kommen, dann müssen wir in der Lage sein, das zu nutzen. Wir fahren ja letztlich keine Rennen, um Dritter zu werden.»



«Wir wissen noch nicht so richtig, was das Wetter am Sonntag machen wird. Zunächst war von hoher Regenwahrscheinlichkeit die Rede, aber die nimmt von Tag zu Tag ab. Im Moment sieht das nach fifty-fity aus für den Grand Prix. Und dann ist alles möglich.»







2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159









1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788