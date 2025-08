Lando Norris (1.): «Weiss, was ich vom Auto will»

McLaren-Star Lando Norris war in beiden freien Trainings auf dem Hungaroring der Schnellste auf der Bahn. Die Zwischenbilanz des Briten fällt dennoch vorsichtig aus. «Die Konkurrenz ist hart», mahnte er.

Für Lando Norris verlief der Auftakt zum Ungarn-Wochenende ganz nach Wunsch. Bereits im ersten freien Training gab er das Tempo vor und sicherte sich den ersten Platz auf der Zeitenliste. Allerdings fiel sein Vorsprung auf seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri denkbar knapp aus. Nur 19 Tausendstel trennten ihn vom WM-Leader und Belgien-GP-Sieger.

Am Nachmittag war Norris mit 1:15,624 min wiederum der Schnellste, und diesmal war sein Polster grösser: Der Australier aus den eigenen Reihen blieb auf seinem schnellsten Umlauf 0,291 sec über der Tagesbestzeit.

Norris fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Das Auto fühlte sich von der ersten Runde an ziemlich gut an. Alle meine Runden waren ganz vernünftig. Ich denke, die zweite Session war etwas kniffliger, ich hatte mit wenig und mit viel Sprit an Bord ein paar Fehler mehr gemacht. Aber das gehört dazu, im Training geht es doch darum, das Limit in verschiedenen Bereichen zu finden.»

«Ich habe einige gute Erkenntnisse gesammelt und weiss, was ich vom Auto will», fügte der 25-Jährige an, mahnte aber auch gleich: «Es könnte aber schwierig werden, das Gewünschte auch zu erreichen. Ich habe ein besseres Auto als jenes, mit dem ich im vergangenen Jahr die Pole geholt habe. Die Chance ist also grösser, aber die Konkurrenz ist hart.»

Zum Renntempo wollte sich Norris nicht im Detail äussern: «Ich muss mir das noch anschauen, ich weiss nicht, wie das war, denn ich verbrachte mehr Zeit damit, an Leuten vorbeizukommen, als einfach nur im Renntrimm meine Runden zu drehen. Aber heute stand das auch nicht im Mittelpunkt, dennoch bin ich mir sicher, dass es okay sein wird.»

2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159









1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788