Lewis Hamilton (Ferrari/6.): «Das wird Tränen geben»

​Die gute Nachricht für die Tifosi: Ferrari ist in Ungarn hinter McLaren zweite Kraft. Die schlechte Nachricht für Hamilton-Fans: Ihr Lewis liegt auch auf dem Hungaroring hinter Charles Leclerc.

Am Donnerstag wirkte Ferrari-Superstar Lewis Hamilton am Hungaroring fast ein wenig resigniert, als er über anhaltende Schwierigkeiten mit seinem Ferrari sprach, gleichzeitig betonte der Brite jedoch, wie sehr er die Arbeit bei den Italienern liebe.

Hamilton über seine Schwierigkeiten: «Die vergangenen paar Jahre waren Gott weiss wie schwierig, alle auf ihre ganz eigene Weise. Diese hier ist besonders intensiv, alleine schon in Sachen Arbeitsaufwand.»

«Es ist nicht leicht, sich in eine neue Kultur und in einen neuen Rennstall einzuleben. Es ist nicht in allen Belangen reibungslos gelaufen, es war ein echter Kampf. Ich kann die kommende Sommerpause gut brauchen, ich will die Zeit mit Kindern verbringen und viel lachen, ein wenig die Seele baumeln lassen. Ich bin sicher, das wird Tränen geben, aber das kann auch gesund sein.»

Das Bild in Sachen Leistungsfähigkeit ist das gleiche wie üblich: Der Rückstand von Hamilton auf den Monegassen Charles Leclerc liegt im Bereich von drei Zehntelsekunden, auch auf der ungarischen Traditionsstrecke.

Gut hingegen aus Sicht der Roten: Ferrari ist zweite Kraft, und Teamchef Fred Vasseur gibt sich rauflustig. «Wir müssen diese Position hinter McLaren halten, und wenn die einen Fehler machen, dann müssen wir bereit sein.»



Ferrari sieht in Ungarn auch deshalb gut aus, weil zum Beispiel Red Bull Racing unter Wert geschlagen worden ist. Weltmeister Max Verstappen kämpft mit erheblichen Problemen mit der Fahrzeugbalance, es kommt nicht oft vor, dass ein Stallgefährte von Max ein Training vor dem Niederländer beendet. Aber genau das ist heute passiert.



Und Mercedes hat in Ungarn in Sachen Hinterradaufhängung auf den alten Stand zurückgebaut, damit George Russell und Kimi Antonelli ein besseres Gefühl fürs Auto bekommen. Auch das ist ein Grund, wieso Ferrari eine gute Mannschaftsleistung zeigen konnte.



Und es könnte noch besser aussehen, denn Aston Martin auf P4 (Stroll) und P5 (Alonso), das wird sich am Samstag kaum wiederholen.



Hamilton weiter: «Aber ich fiebere noch immer auf die Einsätze, ich liebe meinen Job, ich liebe es, in Rot zu fahren, ich liebe die Arbeit mit Ferrari. Ich habe einen unfassbaren Glauben in dieses Team. Ich kann die gewaltige Leidenschaft dieser Mannschaft sehen und das treibt mich an.»



«Ich hatte mir fest vorgenommen, mich bei Ferrari so sehr einzubringen wie ich es kann; das ist zum sichtbaren Teil auf der Rennstrecke, und da treffe ich den Nagel nicht immer auf den Kopf, aber das spielt sich auch im Hintergrund ab.»







2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159





1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788