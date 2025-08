Fernando Alonso: Trotz Verletzung keine Schmerzen 02.08.2025 - 08:33 Von Vanessa Georgoulas

© Aston Martin F1 Team Fernando Alonso

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hatte das erste Training in Ungarn wegen Rückenschmerzen nicht bestritten. In der zweiten Session sass er wieder am Steuer. Hinterher sprach er über seine Verletzung.