Ungarn-GP im Live-Ticker: Kampf um Pole-Position

​Am 2. August werden auf dem Hungaroring die Weichen gestellt für den Grossen Preis von Ungarn: Hier haben wir schon Schnarchrennen erlebt, aber auch Krimis – so wie 2021 mit Esteban Ocon in der Alpine.

Der Hungaroring ist eine motorsportliche Wundertüte. Wir haben auf einer Strecke, auf welcher das Überholen als schwierig gilt, zahlreiche eher fade WM-Läufe erlebt, aber zwischendurch auch Grands Prix, welche die Fans von den Sitzen gerissen haben, mit faustdicken Überraschungen.

Das jüngste Beispiel? 2021, als die Formel 1 ihr blaues Wunder erlebte, mit Sieger Esteban Ocon im Rennwagen von Alpine, vor Sebastian Vettel im Aston Martin.

Wobei Vettel später disqualifiziert werden musste, weil sich im Tank seines Rennwagens zu wenig Kraftstoff für eine Stichprobe der FIA-Regelhüter finden liess.

Oft war in Ungarn auch das Wetter Weichensteller für einen Hammer-GP: Jenson Button gewann 2006 bei Mischverhältnissen seinen ersten Grand Prix, Heikki Kovalainen und Daniel Ricciardo nutzten 2008 und 2014 eiskalt ihre Chance, als es in den Rennen drunter und drüber ging.



Heute geht es auf der Strecke ausserhalb von Budapest um die Pole-Position, und es ist dabei ein Formel-1-Mythos, dass die Startaufstellung so richtungsweisend fürs Rennen sei wie in Monaco.



Denn nur drei der vergangenen elf Ungarn-GP-Sieger sind von Pole-Position gestartet – Sebastian Vettel 2017 sowie Lewis Hamilton 2018 und 2020. In der gleichen Zeitspanne gewannen drei Fahrer von P2, Lewis Hamilton 2016 und Max Verstappen 2023. Nur sechs Mal also brauste in elf Jahren der Sieger aus Reihe 1 los.



Wie sich die Action auf der ungarischen Traditionsstrecke entwickelt, darüber halten wir Sie im Abschlusstraining und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.



Dazu finden Sie hier als Service den kompletten Zeitplan sowie die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.





2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159





1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788







Zeitplan Grosser Preis von Ungarn

Samstag, 2. August

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (19 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.30–18.30: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 3. August

08.00–08.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.50–09.40: Hauptrennen Formel 3 (24 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.20–11.25: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (16 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Ungarn (70 Runden oder 120 Minuten)





Grosser Preis von Ungarn im TV

Samstag, 2. August

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

11.45 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 ServusTV – Qualifying Vorberichte

15.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 3. August

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, James Hunt

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

12.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

13.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Beginn Grosser Preis von Ungarn (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

15.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.50 ORF 1 – F1 Motorhome

18.45 ORF 1 – Highlights aus Budapest

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

03.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen