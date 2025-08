Max Verstappen (14.): «Müssen die Ursache verstehen»

Formel-1-Champion Max Verstappen warnte schon vor dem Start des Rennwochenendes in Budapest: «Das war nicht immer unser stärkstes Pflaster.» Der Auftakt auf dem Hungaroring fiel denn auch verhalten aus.

Dass Max Verstappen auf dem Hungaroring auch schnell sein kann, bewies er mit seinen beiden GP-Siegen 2022 und 2023, im vergangenen Jahr musste er sich aber mit dem fünften Platz begnügen. Das war sein zweitschlechtestes Ergebnis auf dem ungarischen Rundkurs, das er bereits 2016 und 2017 hinnehmen musste. Noch schlechter lief es 2021 für den Niederländer, da kreuzte er die Ziellinie als Neunter.

Kein Wunder also, dass er bereits vor dem Start des Rennwochenendes in diesem Jahr festhielt: «Das war nicht unser stärkstes Pflaster. Tatsächlich gestaltete sich der Start in die 14. WM-Runde schwierig für den vierfachen Champion. Im ersten Training drehte er 25 Runden und war am Ende der Neuntschnellste. 0,888 sec trennten ihn von der Bestmarke von 1:16,052 min, die McLaren-Pilot Lando Norris aufgestellt hatte.

Die zweite Session beendete er nach 25 weiteren Umläufen auf Platz 14, der Rückstand auf die Tagesbestzeit von 1:15,624 min, die wiederum Norris in den Asphalt des kurzen Rundkurses gebrannt hatte, wuchs auf 1,167 sec an. «Das Auto fährt sich wie auf Eis», beschwerte sich der Titelverteidiger über Funk, als sein Renningenieur Gianpiero (GP) Lambiase nach dem Fahrverhalten erkundigte.

Hinzu kam eine Szene mit einem Putzlappen, den Verstappen im Cockpit hatte und den er kurzerhand auf die Strecke rauswarf. Die Regelhüter Felix Holter, Derek Warwick, Matthew Selley und István Moni reagierten darauf umgehend und zitierten ihn nach der Session zu sich.

«Das war ein harter Tag», hielt Verstappen denn auch fest. «Ich hatte wenig Grip und keine gute Fahrzeugbalance. Es ist schwer zu sagen, was das Problem ist, nichts hat funktioniert. Wir werden das heute Nacht analysieren, bisher war das nicht unser Wochenende. Ich bin mir sicher, dass wir das besser hinbekommen können.»

«Heute lief es schlecht. Wir müssen die Ursache unserer Probleme verstehen», forderte der 65-fache GP-Sieger daraufhin. «McLaren war richtig stark, und wir müssten etwas näher dran sein, um eine Chance zu haben.»

Und zur Szene mit dem Putzlappen sagte Verstappen: «Der war zwischen meinen Füssen und ich habe ihn rausgeworfen, weil es gefährlich werden könnte, aber das tat ich, als ich abseits der Fahrspur war. Ich denke, die Stewards werden das verstehen.»

2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159









1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788