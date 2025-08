Oscar Piastri (McLaren/2.): Fast Kollision mit Norris

​McLaren fährt auf dem Hungaroring in einer eigenen Liga, bislang ist Lando Norris der schnellere Mann. WM-Leader Oscar Piastri scheint den Druck zu spüren – der Australier war mehrfach neben der Bahn.

Die Temperatur im Dampfkochtopf namens WM-Kampf nimmt zu. Zum Schluss des zweiten freien Trainings auf dem Hungaroring gab es zwischen Lando Norris und Oscar Piastri fast eine Kollision in der ersten Kurve, nach einem Missverständnis. Am Kommandostand von McLaren gefror Teamchef Andrea Stella das Blut in den Adern.

Der Italiener hatte vor dem zweiten Training festgehalten: «Ich habe mit McLaren-CEO Zak Brown jahrelang daran gearbeitet, dass wir in diese Position gelangen – wir haben das beste Auto, wir sind drauf und dran, den Konstrukteurs-Titel erfolgreich zu verteidigen, und wir haben unsere beiden Fahrer im direkten WM-Duell.»

Von Stallorder werden die Fans so bald nichts hören von Andrea Stella, denn der sagt: «Wir heissen McLaren Racing, also sollen die Fans auch Racing zu sehen bekommen.»

Der Kampf, Stand 1. August in Ungarn: Lando Norris ist bislang der schnellere Mann auf dem Hungaroring, Oscar Piastri war mehrfach neben der Bahn, Norris allerdings ebenfalls, das zeigt, wie beide voll reinhauen.



Der australische WM-Leader Piastri glaubt: Da ist noch Luft nach oben. Der achtfache GP-Sieger: «Wir mussten an der Abstimmung ein paar Änderungen vornehmen, um den Wagen besser auf die Strecke zu trimmen, aber alles in allem stimmt unser Leistungsniveau.»



«Wir dürfen zufrieden sein. Gewiss, das war nicht mein reibungslosestes zweites Training, aber ich weiss, dass ich mich noch steigern kann.»



«Jetzt wird es um Feinarbeit gehen. Im ersten Training haben wir vielleicht ein wenig zu sehr experimentiert mit dem Set-up, inzwischen hat sich das deutlich verbessert. Ich bin guter Dinge für den Samstag.»







2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159







1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788