FP1 Ungarn: McLaren-Duo vorn, Max Verstappen auf P9

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri blieb im ersten freien Training auf dem Hungaroring mehr als zwei Zehntel schneller als der erste Verfolger Charles Leclerc. Max Verstappen belegte nur Platz 9.

Das erste freie Training in Budapest begann bei knapp 26 Grad Celsius Aussentemperatur und Sonnenschein. Die ungarische Piste, deren Asphalt 48,5 Grad heiss war, als die ersten Autos ausrückten, füllte sich schnell. Nicht mit dabei waren die Routiniers Fernando Alonso und Nico Hülkenberg. Letzterer überliess sein Sauber-Cockpit wie geplant Alpine-Junior Paul Aron. Für den zweifachen Weltmeister aus Spanien durfte Felipe Drugovich einspringen, weil das GP-Urgestein mit einer Muskelverletzung am Rücken kämpft.

Es ist möglich, dass der 32-fache GP-Sieger auch die zweite Session nicht bestreiten kann, das Aston Martin Team teilte mit, dass die Entscheidung darüber noch nicht gefällt wurde. Mit ganz anderen Sorgen kämpfte George Russell in den ersten Minuten, er beklagte sich darüber, dass sein Bremspedal nicht richtig eingestellt war. Dennoch zeigte er zunächst einen guten Speed und übernahm sogar kurzzeitig mit 1:19,111 min die Spitzenposition.

Doch nur wenige Minuten später waren es wieder die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri, die das Tempo vorgaben, wobei der Brite mit 1:17,631 min rund sechs Zehntel schneller als sein Stallgefährte blieb. Der grosse Abstand sorgte dafür, dass sich mit Alex Albon schnell ein Fahrer zwischen das Duo schob. Aber auch die Bestmarke von Piastri hielt nicht lange, noch vor Ablauf der ersten 20 Minuten durfte sich Ferrari-Chef John Elkann in der Box der Roten über eine neue Bestzeit von Charles Leclerc freuen.

Das rote Glück währte aber nicht lange, wenige Minuten später war wieder Norris mit 1:16,837 min der Schnellste. Hinter ihm belegten Leclerc, Carlos Sainz, Albon, Piastri, Max Verstappen, Oliver Bearman, Isack Hadjar und Esteban Ocon die weiteren Top-10-Positionen.

Dabei blieb es aber nicht, denn Liam Lawson verbesserte sich auf den sechsten Platz und auch sein Teamkollege Hadjar konnte sich verbessern, sodass Verstappen auf die achte Position durchgereicht wurde. Der vierfache Weltmeister war mit einem Frontflügel unterwegs, der mehr Abtrieb bietet als jener seines Teamkollegen Yuki Tsunoda.

Kurz vor Halbzeit wurden die gelben Flaggen geschwenkt. Den Grund dafür lieferte Aron, der das Auto in Kurve 13 abstellte. Dies tat der 21-Jährige aus Estland auf Anweisung des Teams, nachdem er über Funk eine Fehlermeldung gemeldet hatte, die auf seinem Lenkrad-Display aufleuchtete. Bis das Auto von der Strecke geschafft wurde, bremste die Rennleitung das Feld mittels virtuellem Safety-Car ein.

Zur Halbzeit wurde die Strecke wieder freigegeben, zu diesem Zeitpunkt lautete die Top-10-Reihenfolge Norris vor Leclerc, Sainz, Albon, Piastri, Lawson, Hadjar, Verstappen, Bearman und Lewis Hamilton. Ocon, Tsunoda, Russell, Lance Stroll, Drugovich, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli und Aron.

In den folgenden Minuten absolvierten die meisten Fahrer auf den weichen Reifen ein paar Quali-Simulationen, was nicht nur dazu führte, dass es viel Bewegung auf den Zeitenmonitoren gab, die Zuschauer bekamen auch einige spannende Szenen zu sehen. So verbremste sich Sainz etwa in der ersten Kurve und musste den Notausgang nehmen. Auch Norris, Drugovich und Hamilton verbremsten sich so stark, dass sie Rauchzeichen aufsteigen liessen.

Eine Viertelstunde vor den Ende der Session war Norris mit 1:16,052 min immer noch der Schnellste. Nur 19 Tausendstel trennten den Spitzenreiter von seinem Teamkollegen Piastri, Leclerc und Hamilton folgten auf den Positionen 3 und 4 vor Hadjar, Bearman, Antonelli, Russell, Verstappen, Stroll, Albon, Ocon, Gasly, Lawson, Sainz, Drugovich, Tsunoda, Colapinto, Bortoleto und Aron.

An der Spitze änderte sich in den letzten 10 Minuten nichts mehr, Norris durfte sich mit seiner Bestmarke von 1:16,052 min über die Bestzeit freuen, Piastri, Leclerc, Hadjar, Hamilton, Bearman, Antonelli, Russell, Verstappen und Stroll folgten auf den weiteren Top-10-Plätzen vor Albon, Ocon, Gasly, Lawson, Sainz, Drugovich, Tsunoda, Colapinto, Bortoleto und Aron.

1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788