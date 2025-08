Kimi Antonelli: Lösung für Problem gefunden?

Kimi Antonelli tut sich seit dem Europa-Saisonstart schwer damit, das Potenzial seines Mercedes auszuschöpfen. Er hofft, dass er in Ungarn durch eine Massnahme wieder in die Erfolgsspur zurückfinden zu können.

In den vergangenen sieben Rennwochenenden konnte Kimi Antonelli nur einmal Punkten. In Kanada war er als Dritter auf dem Podest. In den restlichen Rennen wurde er vier Mal nicht gewertet, in Monaco wurde er Achtzehnter und den jüngsten Grand Prix in Belgien beendete er auf dem 16. Platz. Das lag nicht zuletzt an der neuen Aufhängung, die das Fahrverhalten seines Mercedes verändert hat.

Deshalb will er wieder mit der alten Spezifikation ausrücken, wie er in Ungarn verriet: «Ich denke, an diesem Wochenende werden wir wieder die alte Aufhängung einsetzen und ich hoffe, dass ich dann wieder das alte Gefühl fürs Auto wiedererlangen werde», erklärte der Rookie. «Denn abgesehen vom Rennen in Kanada hatte ich Mühe, das nötige Vertrauen ins Auto zu finden.»

Antonelli übte sich auch in Selbstkritik: «Ich habe versucht, meinen Fahrstil beizubehalten, und das hat nicht wirklich funktioniert.« Sein Teamkollege George Russell habe sich hingegen besser angepasst, räumte der Teenager ein. «Er hat einen anderen Fahrstil, aber er hat sich auch besser angepasst», sagte er über den Briten, der in den Rennen in Europa bisher 64 WM-Punkte holen und das Rennen in Kanada sogar für sich entscheiden konnte.

«Das Fahrverhalten wurde durch meinen aggressiven Fahrstil unberechenbarer», schilderte der Rennfahrer aus Bologna. «Das hat mein Vertrauen nicht gestärkt, denn jedes Mal, wenn ich etwas mehr Gas gab, hatte ich nicht das Gefühl, dass das Auto entsprechend reagieren würde. Ich habe versucht, mich etwas anzupassen, aber ich glaube, ich habe in dieser Hinsicht keinen guten Job gemacht.»

Dass er offen über seine Sorgen spricht, sei hilfreich, um mit dem Frust klarzukommen, beteuerte Antonelli ausserdem. «Wenn man alles für sich behält, kann das noch schmerzlicher werden. Ich war sehr frustriert, denn ich spüre, dass da viel mehr Potenzial wäre, und den Frust habe ich auch gezeigt. Ich denke, es war gut, dass ich das nicht für mich behalten habe, denn nachdem ich das alles rausgelassen habe, fühlte ich mich viel besser.»

Und der Mercedes-Nachwuchsstar offenbarte: «Nach dem Spa-Qualifying habe ich mir selbst klar gemacht, dass ich nicht die Leistung liefere, die ich will. In den ersten sechs Rennen lief alles sehr positiv, man konnte einen guten Fortschritt erkennen und ich fühlte mich gut im Auto. In Miami eroberte ich meine erste Pole und auch wenn das Rennen nicht mein Bestes war, kam ich mit viel Selbstvertrauen wieder nach Hause. Aber seit Imola läuft es in die falsche Richtung, und das hat mich dazu gebracht, in mich selbst zu blicken und zu versuchen, mich anzupassen. Natürlich war es schwierig zu akzeptieren, dass ich nicht die beste Performance abliefere. Aber gleichzeitig ist es gut für mich, dass es mich dazu zwingt, meine Ziele genau zu definieren und mich zu verbessern. Ich arbeite noch härter an mir und es war zwar nicht einfach, aber hilfreich.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde







WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20