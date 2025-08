Nico Hülkenberg (12.): «Das war überraschend gut» 02.08.2025 - 10:33 Von Vanessa Georgoulas

© Simon Galloway / Getty Images Nico Hülkenberg

Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg musste am Trainingsfreitag in Ungarn mit nur einer Trainingsstunde auskommen. Er drehte entsprechend viele Runden und durfte sich am Ende über die zwölftschnellste Zeit freuen.