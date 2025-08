McLaren 2025: Besser als Ferrari in Schumacher-Ära?

​McLaren-Teamchef Andrea Stella arbeitete von 2000 bis 2015 bei Ferrari. Nun vergleicht er die Erfolgsserie des Traditionsrennstalls mit der legendären Ferrari-Ära, vor mehr als 20 Jahren mit Michael Schumacher.

McLaren dominiert: Nach knapp der Hälfte der Formel-1-WM 2025 hat der englische Traditionsrennstall (im Besitz der Bahrainischen Königsfamilie) mehr als doppelt so viele Punkte eingefahren wie Verfolger Ferrari! Oscar Piastri und Lando Norris machen den Fahrer-WM-Titel unter sich aus, in aller Wahrscheinlichkeit.

Die Renaissance von McLaren ist ein wunderbares Formel-1-Märchen, denn vor zweieinhalb Jahren blamierte sich das in den 60er Jahren vom Neuseeländer Bruce McLaren gegründete Team mit dem langsamsten Auto.

Nun hingegen hat McLaren 10 von 13 bisherigen Grands Prix 2025 gewonnen und wird wohl zum zweiten Mal in Serie den Konstrukteurs-Pokal gewinnen (zum zehnten Mal nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 und 2024).

In Ungarn kann McLaren den 220. Grand Prix gewinnen, ein Meilenstein, der bislang lediglich von Ferrari erreicht worden ist. Die Italiener stehen bei 248 GP-Siegen.

Wie ist ein solcher Wandel bei McLaren zu erklären?



McLaren-Teamchef Andrea Stella am Hungaroring: «Wenn ich ein Merkmal der Entwicklung hier bei McLaren herausgreifen müsste, dann würde ich sagen – die Art und Weise, mit der wir in den letzten Jahren Fortschritte erzielt haben, ist schon ziemlich einzigartig.»



«Möglicherweise ist die Geschwindigkeit der Fortschritte sogar noch höher als das, was wir damals bei Ferrari in der goldenen Ära mit Michael Schumacher erlebt haben.»



Zur Erinnerung: Schumi gewann zwischen 2000 und 2004 mit Ferrari fünf Titel in Folge, wobei er 2004 besonders dominant war und Ferrari 15 von 18 Rennsiege holte. Erst Fernando Alonso stoppte mit Renault 2005 den Ferrari-Express.



Andrea Stella: «McLaren hat vor Jahren ein ehrgeiziges Programm aufgestellt, einschliesslich der Frage, wie viel Aufwand noch in die Entwicklung des 2025er Autos gesteckt werden sollte, da 2026 ja eine neue Epoche beginnt, mit anderen Autos und geänderten Antriebseinheiten. Wir fanden, dass wir ein bisschen mehr als die normale Entwicklung tun müssen – denn keiner weiss, was mit der neuen Rennwagengeneration auf uns zukommen wird.»



«Wir haben daher einen aggressiven Innovationsansatz verfolgt. Der MCL39 ist ein innovatives Auto und nicht nur Evolution des 2024er Rennwagens. Und die Ergebnisse dieser Arbeit erleben wir jetzt.»



Die grösste Stärke des Wagens gemäss Stella: «Wir sind nicht die Besten in langsamen Passagen und auch nicht in sehr schnellen, aber wir sind klar überlegen in mittelschnellen Kurven; und davon gibt es über die ganze Saison gesehen halt am meisten. Das war unsere Denke.»



Der zweite Schwerpunkt beim Bau des Erfolgsmodells MCL39: ein Wagen, der sehr schonend mit den Reifen umgeht.





3. Training, Ungarn

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,916 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,948

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,315

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,684

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,745

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,794

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,828

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,840

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,978

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,025

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,127

12. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,162

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,247

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,371

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,442

16. Alex Albon (T), Williams, 1:16,530

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,531

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,570

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,878

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,956





2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159





1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788