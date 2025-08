George Russell (Mercedes): «Kein Durchbruch»

Nahezu acht Zehntel fehlten George Russell am Ende des Trainingsfreitags auf dem Hungaroring auf die Spitze. Der Mercedes-Star war dennoch zufrieden. Er gab aber auch zu: «Heute war ein seltsamer Tag.»

George Russell schaffte es in beiden freien Trainings in Ungarn in die Top-10. Der Mercedes-Routinier konnte sich im Verlauf des Tages verbessern. Im ersten Training war er als Achtschnellster noch 45 Tausendstel langsamer als sein Teamkollege Kimi Antonelli. Sein Rückstand auf die FP1-Bestmarke von McLaren-Star Lando Norris betrug 0,873 sec.

In der zweiten Session hatte der Formel-1-Rookie aus Italien aber mit dem Verkehr zu kämpfen, weshalb Russell deutlich schneller war. Als Siebtschnellster fehlten ihm aber dennoch 0,793 sec auf die Tagesbestzeit von Lando Norris. Dennoch erklärte er zufrieden: «Es fühlt sich immer gut an, wenn man in den Zeitenlisten etwas weiter oben landet.»

Mit Blick auf die Konkurrenz hielt der Brite aber auch fest: «Heute war ein seltsamer Tag. Wir hatten erwartet, dass McLaren stark sein würde, aber die Zeitenlisten brachten auch einige Überraschungen. Aston Martin schien auf einer Runde ein gutes Tempo zu haben, und mehrere andere Autos sahen im Renntrimm konkurrenzfähig aus. Wir müssen also noch nachlegen. Es war kein Durchbruch, aber das hatten wir auch nicht erwartet.»

Und Russell ergänzte: «Um mehr Stabilität im Auto zu erreichen, haben wir die vorherige Spezifikation unserer Hinterradaufhängung wieder eingeführt und insgesamt fühlte sich das Auto besser an und gab mir mehr Selbstvertrauen. Es war also ein positiver Freitag. Was die Longrun-Performance angeht: Wir waren auf den mittelharten Reifen unterwegs, und ich glaube nicht, dass wir angesichts des Abbaus einen langen Stint auf dieser Mischung absolvieren werden. Das wird also nicht so einfach. Zudem erwarten wir noch etwas Regen.»

2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159









1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788