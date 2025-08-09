FIA-Strafpunkte: Kein Aufatmen für Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen führt die FIA-Strafpunktetabelle immer noch an. Wann die nächsten Strafzähler des Red Bull Racing-Stars verfallen und wer sein erster Verfolger ist, zeigt der Blick in die aktuelle Liste.

Die Frage nach den Strafpunkten, die von der FIA für kleinere und grössere Vergehen verteilt werden, bringt Max Verstappen auf die Palme. Das letzte Mal, dass der vierfache Champion darauf angesprochen wurde, fragte er sichtlich verärgert zurück: «Das ist ein Witz oder? Eine art Falle? Ich werde jedes Mal, jedes Wochenende dazu gefragt. Und ich habe nichts Neues dazu zu sagen!»

Das war noch vor dem jüngsten Verfall von zwei Strafpunkten, der ihm etwas mehr Spielraum verschafft hat. Denn nach dem Spanien-GP war er nur einen Zähler von einer Rennsperre entfernt. Seit dem 30. Juni ist sein Polster etwas grösser, er steht bei neun Punkten und führt damit die Strafpunkte-Liste an. Wenn er drei Zähler sammelt, muss er einmal aussetzen. Die nächsten zwei Punkte des schnellen Niederländers verfallen erst am 27. Oktober 2025.

Nur einen Punkt weniger hat Oliver Bearman auf dem Konto. Der Haas-Pilot muss sich noch länger gedulden, bis zwei seiner acht Strafzähler verfallen, das passiert erst am 3. November 2025. Den dritten Platz teilen sich WM-Leader Oscar Piastri und Racing Bulls-Rückkehrer Liam Lawson mit je sechs Strafzählern. Auch Piastris nächster Punkte-Verfall ist am 3. November 2025, bei Lawson ändert sich erst am 1. Dezember 2025 was.

Fünf Strafpunkte haben Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Valtteri Bottas, der noch his am 8. Dezember auf der Liste verbleiben wird, obwohl er seit dem letztjährigen Saisonende nicht mehr in der Startaufstellung zu finden ist. Tsunodas nächste zwei Strafpunkte verfallen erst im nächsten Jahr am 14. Juni, Stroll wird seine am 1. Dezember los.

An fünfter Stelle findet sich mit Jack Doohan ein weiterer Pilot, der nicht mehr mitkämpft. Der Australier hatte sich in den sechs WM-Runden, in denen er für Alpine Gas gab, vier Strafzähler eingehandelt, zwei davon verfallen am 22. März 2026. Sein Nachfolger Franco Colapinto belegt zusammen mit McLaren-Star Lando Norris den Platz hinter ihm. Beide haben je drei Punkte auf dem Konto, zwei davon verfallen beim Rookie aus Argentinien am 27. Oktober 2025, Norris hat am 1. Dezember 2025 wieder eine weisse Weste.

Fünf Piloten haben zwei Strafzähler kassiert: Kimi Antonelli, Pierre Gasly und Carlos Sainz verlieren diese erst im nächsten Jahr, Nico Hülkenberg und Alex Albon dürfen bereits vor dem Ende der Saison aufatmen. George Russell, Charles Leclerc und Daniel Ricciardo haben jeweils einen Punkt auf dem Konto. Letzterer hatte diesen bei seinem drittletzten GP-Einsatz in Monza kassiert, am 1. September verschwindet sein Name von der Liste.

Dann hat Ricciardo genauso eine weisse Weste wie die fünf Stammfahrer, die sich seit zwölf Monaten nichts Strafpunkte-Würdiges haben zuschulden kommen lassen. Die Gruppe der Unbescholtenen besteht aus den drei Routiniers Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Esteban Ocon sowie den Rookies Gabriel Bortoleto und Isack Hadjar.

