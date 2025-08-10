WM-Duell bei McLaren: Stella lobt Piastri und Norris

Der WM-Fight der beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris spitzt sich zu. Teamchef Andrea Stella lobt seine Schützlinge für ihre Fairness und sagt, warum zuletzt unterschiedliche Strategien gewählt wurden.

Die beiden McLaren-Piloten lieferten sich auch im jüngsten GP von Ungarn einen beachtlichen Zweikampf. Dabei gingen sie hart, aber fair, vor. Sehr zur Freude von Andrea Stella. Der Teamchef schwärmte nach dem Rennen: «Beide fahren auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich geht es immer sehr eng zu, und ich denke, wir haben diesmal wieder ein faires Duell gesehen und beide dürften mit ihrem Auftritt zufrieden sein.»

«Lando befand sich auf einer abweichenden Strategie und hatte mehr freie Fahrt, mehr Runden, in denen er das volle Potenzial des Autos ausschöpfen konnte. Oscar verbrachte ziemlich viel Zeit hinter Leclerc, was ihn vielleicht etwas Zeit gekostet hat, aber ich denke, beide haben ihr Rennen auf höchstem Niveau absolviert», erklärte der Italiener, der nichts anderes von seinen Schützlingen erwartet hatte.

«Das überrascht mich nicht. Sie sind beide grossartige Fahrer, sie verbessern sich von Rennen zu Rennen, und ich bin sicher, dass sie das bis zum Ende der Saison so weitermachen werden», betonte Stella, und stellte auch klar: Das Team habe aus gutem Grund bisher darauf verzichtet, einem der beiden Fahrer durch die Strategie oder eine Stallorder einen Vorteil zu verschaffen.

«Wir wollen grossartige Rennen zeigen und wir wollen unseren beiden Fahrern die Möglichkeit geben, ihr Talent zu nutzen, zu zeigen, was sie können, und ihre Ziele zu verfolgen. Natürlich muss das im Rahmen der Interessen des Teams sein, sie sollen Fairness, Sportlichkeit und gegenseitigen Respekt zeigen», fordert der Ingenieur.

«Für mich ist es ganz klar: Wenn wir verschiedene Optionen bei der Strategie haben und wählen, dann gehört das zum Racing dazu. Wir wollen sicherstellen, dass keiner der Beiden eine böse Überraschung erlebt, und das haben sie auch nicht. Bisher bin ich sehr dankbar für die Art und Weise, wie sie unser Vorgehen als Team interpretiert haben. Und ich bin sicher, dass dies bis zum Saisonende auch so bleiben wird», fügte Stella an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20