Coulthard über Verstappen: «Wie hat er das gemacht?»
David Coulthard traut Max Verstappen und Red Bull Racing viel zu
Nach dem Qualifying von Budapest beantwortete Max Verstappen die Frage nach seiner Sieg-Chance nach der Sommerpause klar: Der Red Bull Racing-Star erklärte: «So sicher nicht», nachdem er sich mit dem achten Startplatz für den jüngsten Grand Prix hatte begnügen müssen. Doch viele Experten und auch die Konkurrenten wollen den fliegenden Holländer nicht abschreiben. Sie wissen: An einem guten Tag ist Verstappen auch in einem unterlegenen Auto siegfähig.
Auch David Coulthard erzählte zur Saisonmitte bereits im «Formula1.com»-Expertengespräch: «Ich war in Japan nicht dabei, aber ich schaute mir das Qualifying an. Und als Max dort die Pole eroberte, fragte ich mich: Wie hat er das nur gemacht? In Silverstone war es ähnlich. Und das ist einer der vielen Aspekte, die ich an diesem Sport so liebe – zusehen zu können, wie aussergewöhnliche Fahrer Aussergewöhnliches leisten.»
Allerdings relativierte der GP-Veteran auch: «Man darf Max also nie abschreiben. Ich denke, was die WM angeht, wissen wir alle, dass ein Upgrade nötig ist, das mehr Performance bringt. Wenn man sich die bisherige Saisonleistung von Red Bull Racing anschaut, dann ist schwer vorstellbar, dass die Strecken, auf denen in der zweiten Saisonhälfte gefahren wird, plötzlich besser zu den Stärken von Red Bull Racing passen als die Kurse, auf denen schon gefahren wurde.»
«Er braucht ein Upgrade von seinem Team, um konstanter zu werden. Sind sie in der Lage, das zu liefern? Absolut. Haben sie das in der Vergangenheit schon geschafft? Ja. Und ist Max ein aussergewöhnlicher Fahrer? Ganz sicher ist er das», fügte der 54-jährige Schotte an.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20