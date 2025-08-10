Coulthard über Verstappen: «Wie hat er das gemacht?»

Hat Max Verstappen noch Chancen auf einen Rennsieg in diesem Jahr? Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team ist skeptisch. Doch David Coulthard ist sich sicher: Man darf den Titelverteidiger nicht abschreiben.

Nach dem Qualifying von Budapest beantwortete Max Verstappen die Frage nach seiner Sieg-Chance nach der Sommerpause klar: Der Red Bull Racing-Star erklärte: «So sicher nicht», nachdem er sich mit dem achten Startplatz für den jüngsten Grand Prix hatte begnügen müssen. Doch viele Experten und auch die Konkurrenten wollen den fliegenden Holländer nicht abschreiben. Sie wissen: An einem guten Tag ist Verstappen auch in einem unterlegenen Auto siegfähig.

Auch David Coulthard erzählte zur Saisonmitte bereits im «Formula1.com»-Expertengespräch: «Ich war in Japan nicht dabei, aber ich schaute mir das Qualifying an. Und als Max dort die Pole eroberte, fragte ich mich: Wie hat er das nur gemacht? In Silverstone war es ähnlich. Und das ist einer der vielen Aspekte, die ich an diesem Sport so liebe – zusehen zu können, wie aussergewöhnliche Fahrer Aussergewöhnliches leisten.»

Allerdings relativierte der GP-Veteran auch: «Man darf Max also nie abschreiben. Ich denke, was die WM angeht, wissen wir alle, dass ein Upgrade nötig ist, das mehr Performance bringt. Wenn man sich die bisherige Saisonleistung von Red Bull Racing anschaut, dann ist schwer vorstellbar, dass die Strecken, auf denen in der zweiten Saisonhälfte gefahren wird, plötzlich besser zu den Stärken von Red Bull Racing passen als die Kurse, auf denen schon gefahren wurde.»

«Er braucht ein Upgrade von seinem Team, um konstanter zu werden. Sind sie in der Lage, das zu liefern? Absolut. Haben sie das in der Vergangenheit schon geschafft? Ja. Und ist Max ein aussergewöhnlicher Fahrer? Ganz sicher ist er das», fügte der 54-jährige Schotte an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20