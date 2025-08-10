Fernando Alonso: Keine Chance auf Podestplatz 2025?

In der vergangenen Formel-1-Saison konnte GP-Urgestein Fernando Alonso keinen GP-Podestplatz feiern. Droht ihm in diesem Jahr das gleiche Schicksal, oder darf der zweifache Champion aus Asturien hoffen?

Als Fernando Alonso zu Aston Martin wechselte, durfte er gleich mehrere Erfolge hintereinander feiern. Die Zusammenarbeit mit dem grünen Team aus Silverstone begann mit drei dritten Plätzen. Der ehrgeizige Spanier schaffte es im Laufe der Saison fünf weitere Male aufs Treppchen. Doch seit seinem dritten Platz im Brasilien-GP von 2023 konnte er keinen Podestplatz mehr einfahren.

Die diesjährige Saison begann sogar mit einer Punkte-Durststrecke, die er erst nach acht GP-Wochenenden bei seinem Heimspiel in Barcelona beenden konnte. Seitdem zeigt die Leistungskurve des 44-Jährigen aber in die richtige Richtung, nur auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien ging er leer aus. Das jüngste Kräftemessen in Ungarn konnte er sogar mit dem fünften Platz krönen.

Danach freute sich der 32-fache GP-Sieger über das ganze Wochenende, das schon gut begonnen hatte. Bereits im ersten Training habe sich alles richtig angefühlt, berichtete der Weltmeister von 2005 und 2006, der auch gestand: «Das stimmt mich optimistisch, wir haben dieses Ergebnis wirklich gebraucht.»

Manch spanischer Kollege träumt deshalb bereits von einem Podestplatz des zweifachen Champions. Doch der frühere Teamchef Günther Steiner bleibt skeptisch. Im «The Red Flags Podcast» sagt er: «Sie wissen nicht, warum sie in Spa so scheisse waren, und sie wissen nicht, warum sie in Ungarn so gut waren. Ich denke, sie werden versuchen, das herauszufinden.»

Der Südtiroler vermutet: «Ich glaube, das liegt vor allem an der Streckencharakteristik. Der Hungaroring ist ein Kurs, auf dem man mit viel Abtrieb unterwegs ist. Spa war das komplette Gegenteil, und offenbar war das Auto in Ungarn sehr gut. Sie werden sich fragen, warum sie nicht immer so gut sein können.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20