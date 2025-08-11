Oscar Piastri und Lando Norris: Wie geht das weiter?

​Der Engländer Lando Norris hat drei der letzten vier Grands Prix gewonnen und ist WM-Leader Piastri bis auf neun Punkte heran gerückt. Wieso das den Australier Piastri ziemlich kalt lässt.

Das wogt hin und her zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris. Der 24-jährige Pistri gewann beispielsweise in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami drei Mal in Folge, in dieser Zeitspanne wurde Norris Zweiter, Dritter und Vierter.

In den folgenden vier Läufen (Imola, Monaco, Spanien und Kanada) gab es für Piastri die Ränge 3, 3, 1 und 4, während Norris auf P2, P1, P2 landete und nach seinem Rammstoss in Montreal gegen Piastri ausfiel.

In den jüngsten vier Grands Prix wiederum hatte Norris die Oberhand: Siege auf dem Red Bull Ring und in Österreich, dann P2 hinter Piastri in Francorchamps, bevor Norris in Ungarn seinen fünften Saisonsieg sicherstellte. Piastri wurde bei diesen vier WM-Läufen drei Mal Zweiter und gewann wie gesagt in Belgien.

In der Heimat von Norris wittern die Berichterstatter: Der viel zitierte Schwung läge nun bei Lando.



Das lässt Piastri ziemlich kalt. Denn Oscar sagt: «Wir waren nie weiter auseinander als 23 Punkte. Das bereitet mir jetzt nicht unbedingt schlaflose Nächte.»



«Klar wäre es schön, wenn ich ein üppigeres Polster hätte. Aber ich erkenne da zwischen uns keinen bestimmten Trend.»



«Es geht immer um Details, und bei den jüngsten GP-Wochenenden gab es einige Dinge, die bei mir nicht perfekt gelaufen sind. Hätte ich das besser gemacht, dann sähe das ein wenig anders aus.»



«Lando und ich, wir liefern uns schon das ganze Jahr ein Kopf an Kopf-Rennen, und das wird auch nach der Sommerpause so sein. In Sachen WM-Kampf mache ich mir keine Sorgen.»



«Mein Speed in den Rennen stimmt, auch wenn Lando zuletzt ein paar Mal die Nase vorn gehabt hat. Ich gehe davon aus, dass ich auch ab Zandvoort gute Leistungen zeigen kann.»







McLaren-Fahrer nach 14 GP-Wochenenden 2025

Pole-Positions

Oscar Piastri: 4

Lando Norris: 4



Beste Rennrunden

Oscar Piastri: 4

Lando Norris: 5



Führungsrunden

Oscar Piastri: 320

Lando Norris: 230



Punktefahrten

Oscar Piastri: 14

Lando Norris: 13



Podestplätze

Oscar Piastri: 12

Lando Norris: 11



Siege

Oscar Piastri: 6

Lando Norris: 5



WM-Punkte

Oscar Piastri: 284

Lando Norris: 275









Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20