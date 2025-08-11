Oscar Piastri und Lando Norris: Wie geht das weiter?
Oscar Piastri vor Lando Norris
Das wogt hin und her zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris. Der 24-jährige Pistri gewann beispielsweise in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami drei Mal in Folge, in dieser Zeitspanne wurde Norris Zweiter, Dritter und Vierter.
In den folgenden vier Läufen (Imola, Monaco, Spanien und Kanada) gab es für Piastri die Ränge 3, 3, 1 und 4, während Norris auf P2, P1, P2 landete und nach seinem Rammstoss in Montreal gegen Piastri ausfiel.
In den jüngsten vier Grands Prix wiederum hatte Norris die Oberhand: Siege auf dem Red Bull Ring und in Österreich, dann P2 hinter Piastri in Francorchamps, bevor Norris in Ungarn seinen fünften Saisonsieg sicherstellte. Piastri wurde bei diesen vier WM-Läufen drei Mal Zweiter und gewann wie gesagt in Belgien.
In der Heimat von Norris wittern die Berichterstatter: Der viel zitierte Schwung läge nun bei Lando.
Das lässt Piastri ziemlich kalt. Denn Oscar sagt: «Wir waren nie weiter auseinander als 23 Punkte. Das bereitet mir jetzt nicht unbedingt schlaflose Nächte.»
«Klar wäre es schön, wenn ich ein üppigeres Polster hätte. Aber ich erkenne da zwischen uns keinen bestimmten Trend.»
«Es geht immer um Details, und bei den jüngsten GP-Wochenenden gab es einige Dinge, die bei mir nicht perfekt gelaufen sind. Hätte ich das besser gemacht, dann sähe das ein wenig anders aus.»
«Lando und ich, wir liefern uns schon das ganze Jahr ein Kopf an Kopf-Rennen, und das wird auch nach der Sommerpause so sein. In Sachen WM-Kampf mache ich mir keine Sorgen.»
«Mein Speed in den Rennen stimmt, auch wenn Lando zuletzt ein paar Mal die Nase vorn gehabt hat. Ich gehe davon aus, dass ich auch ab Zandvoort gute Leistungen zeigen kann.»
McLaren-Fahrer nach 14 GP-Wochenenden 2025
Pole-Positions
Oscar Piastri: 4
Lando Norris: 4
Beste Rennrunden
Oscar Piastri: 4
Lando Norris: 5
Führungsrunden
Oscar Piastri: 320
Lando Norris: 230
Punktefahrten
Oscar Piastri: 14
Lando Norris: 13
Podestplätze
Oscar Piastri: 12
Lando Norris: 11
Siege
Oscar Piastri: 6
Lando Norris: 5
WM-Punkte
Oscar Piastri: 284
Lando Norris: 275
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20