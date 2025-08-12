Ist der WM-Zug für Max Verstappen abgefahren?

Die Formel-1-Weltmeister Jenson Button und Jacques Villeneuve haben sich bereits zur Saison-Halbzeit kritisch zu den WM-Chancen von Max Verstappen geäussert. Gleichzeitig verweisen sie auf sein Talent.

97 WM-Zähler beträgt der Rückstand von Formel-1-Champion Max Verstappen auf WM-Leader Oscar Piastri, und auch die Lücke zu Lando Norris fällt mit 88 Punkten sehr gross aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Titelverteidiger seinen fünften WM-Triumph in Folge feiern wird, ist entsprechend klein.

Bereits zur Saison-Halbzeit war der Abstand zur Spitze mit 69 Punkten so gross, dass die meisten GP-Beobachter zum Schluss kamen: Verstappen wird seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können. Zu gross sind die Leistungsunterschiede zwischen dem Red Bull Racing-Renner und dem Dienstwagen der McLaren-Stars Piastri und Norris.

Jenson Button erklärte etwa im Gespräch mit «Formula1.com»: «Ich denke, dass es wirklich schwierig für Max ist, denn wenn er auch nur ein schlechtes Rennen wie in Österreich hat, verliert er viele Punkte, die schwer aufzuholen sind in einem Auto, das nicht so gut wie der McLaren ist.» Wir erinnern uns: Auf dem Red Bull Ring fiel der vierfache Champion nach einer unverschuldeten Kollision mit Kimi Antonelli aus.

«Man muss sagen, dass es derzeit ein Zweikampf ist», kommt der Champion von 2009 zum Schluss. Gleichzeitig betont der Brite aber auch: «Aber Max hat sich seit einigen Jahren durchgesetzt, und was er mit diesem Auto leistet, ist einfach unglaublich.»

Mit Blick auf Verstappens Teamkollegen, die nicht an die Leistungen des 65-fachen GP-Siegers herankommen konnten, ergänzt er: «Wenn man so viele Fahrer in das gleiche Auto setzt und sie nicht annähernd an ihn herankommen, beweist das, was für ein Talent er ist und was er mit einem schwierigen Auto leisten kann.»

Auch Jacques Villeneuve betont: «Max wird immer um Siege und Punkte kämpfen, aber die WM zu verteidigen, wird wohl eher zu hart für ihn werden. Man kann nicht die ganze Zeit am Limit fahren – das geht nicht immer gut. Es sei denn, die beiden McLaren-Jungs vermasseln es und kämpfen so hart gegeneinander, wie etwa in Kanada oder Österreich.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20