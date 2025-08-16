Carlos Sainz über Norris: «Zu 100 Prozent ehrlich»

Carlos Sainz hat zwei Jahre an der Seite von Lando Norris für das McLaren-Team um WM-Punkte gekämpft. Dass der Brite öffentlich über seine mentalen Probleme spricht, unterstützt der heutige Williams-Pilot.

Lando Norris nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die mentalen Herausforderungen in seinem Leben geht. Der aktuelle WM-Zweite verriet etwa vor dem fünften Kräftemessen der Saison in Jeddah, dass er mit wenig Selbstvertrauen ins Rennwochenende ging. «So sehr man abschalten möchte, man denkt ständig über vieles nach. Und ich denke, es wird weiterhin Dinge geben, mit denen ich zu kämpfen habe, denn manches kann man nicht ändern.»

Und der McLaren-Star offenbarte auch: «Ich habe versucht, mich an all die guten Dinge zu erinnern. Aber ich denke zu viel an Negatives.» In den Medien löste er damit eine eifrige Diskussion um seine mentale Verfassung aus, und manch einer warf die Frage auf, ob der 25-Jährige überhaupt in der Lage sei, einen Titelkampf auszutragen.



Das ärgert seinen früheren Teamkollegen Carlos Sainz, der 2019 und 2020 an der Seite von Norris im Papaya-Renner auf Punktejagd ging. Er sagte gegenüber «BBC Radio 5 Live»: «Er öffnet sich den Medien und den Menschen mehr als jeder andere Fahrer in der Startaufstellung – und die Leute verwenden das gegen ihn.»

«Ich finde das manchmal ein bisschen ironisch und ein bisschen frustrierend. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der zu 100 Prozent ehrlich ist, was seine Gefühle und seine Denkweise angeht, aber dann greifen die Leute ihn dafür an», schob der Spanier hinterher, und äusserte auch die Vermutung, dass Norris nicht der Einzige im Feld ist, der mit mentalen Problemen zu kämpfen hat.

«Wahrscheinlich haben die anderen 19 Fahrer ähnliche Zweifel und selbstkritische Gedanken, die in ihren Köpfen kreisen, sie sprechen diese einfach nicht laut aus und behalten es lieber für sich, um sich gegenüber den Medien keine Blösse zu geben», erklärte Sainz.

Tatsächlich sorgen selbstkritische Aussagen immer für Wirbel bei den Medien und den Fans. Zuletzt wurden etwa die sehr selbstkritischen Äusserungen von Ferrari-Star Lewis Hamilton zur Schlagzeile. Der siebenfache Weltmeister bezeichnete sich in Ungarn als nutzlos und riet seinem Team, ihn auszuwechseln. Dafür kassierte der Rekord-GP-Sieger von einigen GP-Beobachtern und Experten deutliche Kritik.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20