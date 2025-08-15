Kimi Antonelli: So profitiert er von George Russell

Mercedes-Rookie Kimi Antonelli hat einen starken Start in seine erste GP-Saison hingelegt, zuletzt tat er sich aber schwer. Der Teenager hat aber ein gutes Umfeld – und mit George Russell einen starken Teamkollegen.

Dass Kimi Antonelli zu den besonderen Rennfahrer-Talenten gehört, bewies er schon vor seinem frühen Aufstieg in die Vierrad-Königsklasse. Der Teenager aus Bologna holte sich 2022 die Gesamtsiege in der italienischen und deutschen Formel 4 und setzte sich mit dem italienischen Team auch beim Formel-4-Cup durch.

Ein Jahr später war er in der Formula Regional Middle East und der europäischen Ausgabe der Formula Regional durch. 2024 trat er in der Formel 2 an und absolvierte nebenbei ein ausgiebiges F1-Testprogramm. Entsprechend gut fiel auch sein Start in seine erste Formel-1-Saison aus. In den ersten drei WM-Runden in Australien, China und Japan konnte er punkten. Danach folgte der erste Nuller in Bahrain – allerdings verpasste er die Top-10 nur knapp.

In den darauffolgenden beiden Rennwochenenden konnte er wieder frische WM-Zähler feiern, doch seit dem Imola-Heimspiel gab es nur noch das Highlight von Kanada – da holte er den ersten GP-Podestplatz seiner Karriere und zuletzt den zehnten Rang von Ungarn.

Sein deutlich erfahrenerer Teamkollege George Russell verliess hingegen nur ein Rennwochenende ohne frische Punkte. Der Brite fuhr in Kanada einen Sieg ein und stand fünf weitere Male auf dem Podest. Damit legt er die Messlatte im Werksteam der Sternmarke sehr hoch, wie auch Technikchef James Allison gemäss «F1.com» betont hat: «George hat kaum Fehler gemacht, er hat im Qualifying alles rausgeholt. Wenn wir ihm ein Auto auf die Räder gestellt haben, mit dem er arbeiten konnte, lieferte er das bestmögliche Resultat ab.»

«Für Kimi ist das ein sehr hoher Standard, der gesetzt wird. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass Kimi generell gesehen im Verlauf der Rennwochenenden näher an die Leistung von George herankommen konnte. Im Laufe des Jahres kann man wohl sagen, dass er etwas schneller einen Rhythmus findet. Aber George setzt die Messlatte sehr hoch. Für Kimi ist es eine hervorragende Ausbildung, dass er jemanden wie George als Vorbild hat, der so schnell ist, hilft ihm sehr.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20