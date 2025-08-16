Lando Norris: Vorteil im WM-Kampf gegen Oscar Piastri

McLaren-Star Lando Norris hat sich zwar als WM-Zweiter in die Sommerpause verabschiedet. Sein Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri ist aber nicht gross. Er zählt im WM-Duell auf einen besonderen Vorteil.

Neun Punkte trennen das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris nach 14 WM-Runden. Der Australier hat die Nase vorn, doch sein Teamkollege aus Grossbritannien schaffte es im jüngsten Kräftemessen als Erster ins Ziel. Es war der fünfte Sieg des 25-Jährigen, der im vergangenen Jahr der grösste Herausforderer von Champion Max Verstappen war.

Seither konnte er seine Performance verbessern, und im Gespräch mit dem Kollegen von «Racer.com» erklärt er: «Mein Leben fühlt sich nicht anders an. Man ist einfach bereit für den Moment, für den WM-Kampf. Und was das Rennfahren angeht, habe ich viel gelernt und generell einfach mehr Erfahrung gesammelt.»

Genau diese Erfahrung ist es, die ihn von seinem Teamkollegen und WM-Gegner unterscheidet. Denn während Piastri erst sein drittes Formel-1-Jahr bestreitet, ist Norris bereits dabei, seine siebte GP-Saison zu absolvieren. Er sagt: «Durch die Erfahrung lernst du, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Du verstehst auch das Team besser und sie verstehen dich auch besser. Deshalb bist du einfach besser vorbereitet auf alles, was kommen mag.»

Auch als Fahrer werde man immer besser, betont der Brite. «Das ist der schwierigere Teil», erklärt Norris, der sich sicher ist: «Ich werde das nun wohl in jedem Interview sagen – vielleicht nicht für immer – aber ich bin besser denn je in Form, der komplettere Fahrer als früher. Ich habe das Gefühl, dass ich besser darauf vorbereitet bin, mehr Herausforderungen zu meistern.»

«Das macht es nicht zwangsläufig einfacher. Denn du musst dich immer noch gegen die besten Fahrer der Welt beweisen, die das Auto genauso schnell bewegen können, wie du. Es ist also immer noch gleich knifflig, aber du bist besser vorbereitet. Und ich glaube, das erlaubt es dir, dein Können besser zur Schau zu stellen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20