Lando Norris: Vorteil im WM-Kampf gegen Oscar Piastri
Lando Norris
Neun Punkte trennen das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris nach 14 WM-Runden. Der Australier hat die Nase vorn, doch sein Teamkollege aus Grossbritannien schaffte es im jüngsten Kräftemessen als Erster ins Ziel. Es war der fünfte Sieg des 25-Jährigen, der im vergangenen Jahr der grösste Herausforderer von Champion Max Verstappen war.
Seither konnte er seine Performance verbessern, und im Gespräch mit dem Kollegen von «Racer.com» erklärt er: «Mein Leben fühlt sich nicht anders an. Man ist einfach bereit für den Moment, für den WM-Kampf. Und was das Rennfahren angeht, habe ich viel gelernt und generell einfach mehr Erfahrung gesammelt.»
Genau diese Erfahrung ist es, die ihn von seinem Teamkollegen und WM-Gegner unterscheidet. Denn während Piastri erst sein drittes Formel-1-Jahr bestreitet, ist Norris bereits dabei, seine siebte GP-Saison zu absolvieren. Er sagt: «Durch die Erfahrung lernst du, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Du verstehst auch das Team besser und sie verstehen dich auch besser. Deshalb bist du einfach besser vorbereitet auf alles, was kommen mag.»
Auch als Fahrer werde man immer besser, betont der Brite. «Das ist der schwierigere Teil», erklärt Norris, der sich sicher ist: «Ich werde das nun wohl in jedem Interview sagen – vielleicht nicht für immer – aber ich bin besser denn je in Form, der komplettere Fahrer als früher. Ich habe das Gefühl, dass ich besser darauf vorbereitet bin, mehr Herausforderungen zu meistern.»
«Das macht es nicht zwangsläufig einfacher. Denn du musst dich immer noch gegen die besten Fahrer der Welt beweisen, die das Auto genauso schnell bewegen können, wie du. Es ist also immer noch gleich knifflig, aber du bist besser vorbereitet. Und ich glaube, das erlaubt es dir, dein Können besser zur Schau zu stellen.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20