Formel 1 anno 2025: Das sind die Speed-Tempel

​Monza nennt sich, nicht unbescheiden, aber zutreffend, Tempel der Geschwindigkeit. Auf der Bahn im Grossraum Mailand werden die höchsten Durchschnittstempi erreicht. Aber wie sieht es nach Monza aus?

Immer wieder ist vom Tempel des Speed die Rede, wenn die Fans ehrfürchtig von der Rennstrecke im Königlichen Park von Monza sprechen.

Aber was kaum ein Fan weiss: Zwei Strassenkurse sind fast so schnell wie die italienische Traditionsbahn! Wir sagen Ihnen, um welche zwei Strecken es sich handelt und welcher Speed auf den anderen Bahnen erreicht wird, die 2025 im WM-Programm stehen.

Ein wenig Grundlagen: Am schnellsten gefahren wird in der Regel im Abschlusstraining. Wir haben daher den Durchschnitts-Speed jenes Mannes als Grundlage herangezogen, der 2024/2025 auf den verschiedenen Pisten auf Pole stand, oder den durchschnittlichen Speed einer früheren Ausgabe, wenn die Quali auf nasser Bahn stattfand.



Dabei hat sich folgende Reihenfolge ergeben.





Durchschnittlicher Speed auf den GP-Strecken

1. Autodromo Nazionale di Monza, Italien: 262,897 km/h

2. Jeddah Corniche Circuit, Saudi-Arabien: 254,615

3. Albert Park Circuit, Australien: 253,020

4. Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien: 250,735

5. Silverstone Circuit, Grossbritannien: 249,819

6. Red Bull Ring, Österreich: 243,448

7. Losail International Circuit, Katar: 242,115

8. Las Vegas Strip Circuit, USA: 241,828

9. Suzuka Circuit, Japan: 240,337

10. Autodromo Enzo e Dino Ferrari da Imola, Italien: 236,673

11. Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien: 234,863

12. Yas Marina Circuit, Abu Dhabi: 230,179

13. Miami International Autodrome, USA: 226,013

14. Autódromo José Carlos Pace Interlagos, Brasilien: 225,147

15. Circuit Gilles Villeneuve, Kanada: 223,514

16. Circuit Zandvoort, Niederlande: 220,062

17. Bahrain International Circuit, Bahrain: 218,473

18. Shanghai International Circuit, China: 216,498

19. Circuit of the Americas, USA: 214,955

20. Baku City Circuit, Aserbaidschan: 213,198

21. Hungaroring, Ungarn: 209,653

22. Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko: 204,019

23. Marina Bay Street Circuit, Singapur: 198,648

24. Circuit de Monaco: 171,730