Yuki Tsunoda: Sind harte Vorwürfe gerechtfertigt?
Max Verstappen in der Regel vor Yuki Tsunoda
Die Vorwürfe gegen Yuki Tsunoda sind happig: Dem Japaner wird nachgesagt, er sei der schlechteste Red Bull Racing-Stallgefährte von Max Verstappen. Der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve hat das beispielsweise behauptet und findet sogar, dass der Japaner für 2026 keinen Platz mehr verdiene in der Königsklasse.
Aber ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Wie gut oder mässig haben denn die anderen Red Bull Racing-Teamkollegen von Verstappen gegen den Ausnahme-Racer abgeschnitten?
Wir haben mal ausgerechnet, welche durchschnittliche Platzierung Verstappen und seine Weggefährten in der Quali zum Grand Prix und später im Rennen erreicht haben (nur bei Zielankünften).
Natürlich werden auch diese Zahl nicht alles sagen: Wenn im Auto eines Piloten etwa eine neue Antriebseinheit verbaut und der Fahrer daher strafversetzt werden muss, dann ist das schwerlich dem Mann am Steuer anzulasten.
Dennoch: Einen Trend werden wir auch so erkennen, also schauen wir uns das mal in Ruhe an in jenen Phasen, in welchen Verstappen und seine RBR-Stallkollegen direkt aufeinandergetroffen sind.
Max Verstappen gegen Yuki Tsunoda 2025
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,42
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,73
Yuki
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 13,92
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 13,09
Max Verstappen gegen Liam Lawson 2025
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,5
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3
Liam
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 19
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 12
Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2024
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,54
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,96
Sergio
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,38
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,9
Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2023
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,18
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 1,27
Sergio
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,27
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,5
Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2022
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,41
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,81
Sergio
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 4,82
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,95
Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2021
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 2,86
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,65
Sergio
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,05
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 6,6
Max Verstappen gegen Alex Albon 2020
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 2,42
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,06
Alex
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,35
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,75
Max Verstappen gegen Alex Albon 2019
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 6,88
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,14
Alex
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,77
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 6,22
Max Verstappen gegen Pierre Gasly 2019
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,92
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,33
Pierre
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 8,92
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 8,5
Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2018
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,05
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,11
Daniel
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 4
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 8,14
Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2017
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 6,10
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,23
Daniel
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,43
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,75
Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2016
Max
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 5,53
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,27
Daniel
Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,64
Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,06
Fazit
Ja, Yuki Tsunoda hat neben Verstappen von allen RBR-Stallgefährten des Niederländers am schlechtesten abgeschnitten. Doch ob der Japaner für 2026 ein Cockpit verdient, das müssen Andere entscheiden.