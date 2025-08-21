Yuki Tsunoda: Sind harte Vorwürfe gerechtfertigt?

​Formel-1-Fachleute wie Weltmeister Jacques Villeneuve behaupten, Yuki Tsunoda sei der schlechteste Stallgefährte von Max Verstappen. Aber stimmt das überhaupt? Was sagt uns da die Statistik?

Die Vorwürfe gegen Yuki Tsunoda sind happig: Dem Japaner wird nachgesagt, er sei der schlechteste Red Bull Racing-Stallgefährte von Max Verstappen. Der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve hat das beispielsweise behauptet und findet sogar, dass der Japaner für 2026 keinen Platz mehr verdiene in der Königsklasse.

Aber ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Wie gut oder mässig haben denn die anderen Red Bull Racing-Teamkollegen von Verstappen gegen den Ausnahme-Racer abgeschnitten?

Wir haben mal ausgerechnet, welche durchschnittliche Platzierung Verstappen und seine Weggefährten in der Quali zum Grand Prix und später im Rennen erreicht haben (nur bei Zielankünften).

Natürlich werden auch diese Zahl nicht alles sagen: Wenn im Auto eines Piloten etwa eine neue Antriebseinheit verbaut und der Fahrer daher strafversetzt werden muss, dann ist das schwerlich dem Mann am Steuer anzulasten.



Dennoch: Einen Trend werden wir auch so erkennen, also schauen wir uns das mal in Ruhe an in jenen Phasen, in welchen Verstappen und seine RBR-Stallkollegen direkt aufeinandergetroffen sind.





Max Verstappen gegen Yuki Tsunoda 2025

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,42

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,73



Yuki

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 13,92

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 13,09





Max Verstappen gegen Liam Lawson 2025

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,5

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3



Liam

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 19

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 12





Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2024

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,54

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,96



Sergio

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,38

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,9





Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2023

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,18

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 1,27



Sergio

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,27

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,5





Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2022

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,41

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,81



Sergio

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 4,82

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,95





Max Verstappen gegen Sergio Pérez 2021

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 2,86

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 2,65



Sergio

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,05

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 6,6





Max Verstappen gegen Alex Albon 2020

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 2,42

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,06



Alex

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,35

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,75





Max Verstappen gegen Alex Albon 2019

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 6,88

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,14



Alex

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 9,77

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 6,22





Max Verstappen gegen Pierre Gasly 2019

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,92

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 3,33



Pierre

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 8,92

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 8,5





Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2018

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 7,05

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,11



Daniel

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 4

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 8,14





Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2017

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 6,10

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,23



Daniel

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,43

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 7,75





Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo 2016

Max

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 5,53

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,27



Daniel

Durchschnittliche Quali-Platzierung: 3,64

Durchschnittliche Renn-Platzierung: 4,06





Fazit

Ja, Yuki Tsunoda hat neben Verstappen von allen RBR-Stallgefährten des Niederländers am schlechtesten abgeschnitten. Doch ob der Japaner für 2026 ein Cockpit verdient, das müssen Andere entscheiden.