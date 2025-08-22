Max Verstappen: «Du musst akzeptieren, wo du stehst»

Formel-1-Champion Max Verstappen weiss, dass er derzeit nicht das schnellste Auto im Feld hat. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team betont aber auch: «Wir sind aber auch nicht die Langsamsten.»

Für Max Verstappen gab es in diesem Jahr bisher zwei GP-Siege und einen Sprint-Triumph zu feiern. Der vierfache Champion verabschiedete sich als WM-Dritter in die Sommerpause, der Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris ist gross – zum Spitzenreiter fehlen ihm 97 Punkte, die Lücke zu Norris beträgt 88 WM-Zähler.

Der Druck von seinem ersten Verfolger George Russell ist dafür grösser geworden. Weil Verstappen beim jüngsten GP-Wochenende mit Platz 9 Vorlieb nehmen musste – und damit nur zwei frische WM-Zähler erntete, während der Mercedes-Star als Dritter 15 Punkte sammelte, fehlen ihm nunmehr noch 15 Punkte auf den Red Bull Racing-Star.

«Du musst akzeptieren, wo du stehst», sagte der 65-fache GP-Sieger im Gespräch mit «Formula1.com» dazu. Und er fügte trotzig an: «Ja, wir sind derzeit nicht die Schnellsten. Aber wir sind auch nicht die Langsamsten.»

«Wir wollen immer besser werden – das war natürlich auch schon so, als wir gewonnen haben. Nun sind die Siege einfach rarer geworden», betonte der 27-jährige Niederländer, und erzählte: «Wir fokussieren uns ganz darauf, das Auto besser zu verstehen und herauszufinden, wo wir mehr Zeit finden können. Natürlich kommen im nächsten Jahr die neuen Regeln, dennoch können wir in diesem Jahr noch viele Erfahrungen sammeln.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20