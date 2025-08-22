Max Verstappen: «Du musst akzeptieren, wo du stehst»
Max Verstappen
Für Max Verstappen gab es in diesem Jahr bisher zwei GP-Siege und einen Sprint-Triumph zu feiern. Der vierfache Champion verabschiedete sich als WM-Dritter in die Sommerpause, der Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris ist gross – zum Spitzenreiter fehlen ihm 97 Punkte, die Lücke zu Norris beträgt 88 WM-Zähler.
Der Druck von seinem ersten Verfolger George Russell ist dafür grösser geworden. Weil Verstappen beim jüngsten GP-Wochenende mit Platz 9 Vorlieb nehmen musste – und damit nur zwei frische WM-Zähler erntete, während der Mercedes-Star als Dritter 15 Punkte sammelte, fehlen ihm nunmehr noch 15 Punkte auf den Red Bull Racing-Star.
«Du musst akzeptieren, wo du stehst», sagte der 65-fache GP-Sieger im Gespräch mit «Formula1.com» dazu. Und er fügte trotzig an: «Ja, wir sind derzeit nicht die Schnellsten. Aber wir sind auch nicht die Langsamsten.»
«Wir wollen immer besser werden – das war natürlich auch schon so, als wir gewonnen haben. Nun sind die Siege einfach rarer geworden», betonte der 27-jährige Niederländer, und erzählte: «Wir fokussieren uns ganz darauf, das Auto besser zu verstehen und herauszufinden, wo wir mehr Zeit finden können. Natürlich kommen im nächsten Jahr die neuen Regeln, dennoch können wir in diesem Jahr noch viele Erfahrungen sammeln.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20