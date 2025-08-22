George Russell: Inspiriert von Djokovic und Alonso

Mercedes-Star George Russell ist seit 2019 in der Formel 1 unterwegs. Und der 27-jährige Brite hat sich vorgenommen, noch lange in der Königsklasse zu verbleiben. Als Vorbilder dienen ihm zwei andere Profi-Sportler.

Dass Formel-1-Piloten eine lange Karriere haben können, beweisen derzeit Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Beide haben ihren 40. Geburtstag hinter sich, dennoch treten sie weiterhin gegen die deutlich jüngere Konkurrenz an. Das liegt nicht zuletzt am strengen Trainingsprogramm, das sie absolvieren, wie auch George Russell weiss.

Mit seinen 27 Jahren gehört der Brite zwar noch nicht zu den alten Eisen. Dennoch nimmt er sein Training sehr ernst. Denn er hat vor, noch lange in der Königsklasse mitzukämpfen. Im Podcast «Untapped» erzählt er von einem Treffen mit Tennis-Star Novak Djokovic, in dem es um die Vorteile eines strengen Trainingsprogramms ging.

«Ich hatte ein wirklich gutes Gespräch mit Novak Djokovic über die menschliche Leistung und darüber, was er heute schafft und was er in seinen Zwanzigern gemacht hat»,erzählt Russell.

«Er sagte zu mir, dass er in seinen Zwanzigern das Gefühl hatte, dass er locker einen Trainingstag hätte verpassen können, ohne es zu merken. Aber er ist sehr dankbar, dass er das nicht getan hat. Denn er denkt, dass die damals geleistete Arbeit ihm die heutigen Spitzenleistungen in seinen späten Dreissigern ermöglicht», fährt der Mercedes-Star fort.

«Und die Formel 1 ist nicht so brutal wie Tennis – es ist anders, da die Beine nicht auf die gleiche Art und Weise belastet werden. Aber ich möchte bis weit über Vierzig dabei sein, und wenn ich sehe, was Alonso leistet, inspiriert mich das, dass ich das auch schaffen kann», ergänzt der vierfache GP-Sieger, der aktuell den vierten WM-Rang belegt.

