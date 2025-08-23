Max Verstappen erklärt: Was McLaren besser macht

Das McLaren-Team ist in diesem Jahr das Mass aller Dinge, wie der Blick auf die WM-Tabellen in der Fahrer- und Konstrukteurswertung verrät. Titelverteidiger Max Verstappen weiss, warum die Papaya-Truppe so stark ist.

Zehn WM-Runden stehen noch auf dem Programm, in denen zehn Grands Prix und drei Sprints absolviert werden. Dennoch sind sich die GP-Experten und Fans einig: McLaren ist der WM-Titel in der Team-Wertung nicht zu nehmen.

Und auch in der Fahrer-Wertung zeichnet sich ein Sieg für einen Fahrer aus dem Traditionsrennstall aus Woking ab. Allerdings ist noch nicht klar, welcher der beiden McLaren-Stars triumphieren wird. Derzeit hat Oscar Piastri die Nase vorn. Allerdings schaffte es sein Teamkollege Lando Norris mit dem jüngsten Sieg in Ungarn bis auf neun Punkte an den Spitzenreiter heranzurücken.

Gross ist hingegen der Abstand zum Drittplatzierten: Titelverteidiger Max Verstappen fehlen 97 WM-Zähler auf den Spitzenreiter und 88 Punkte auf den zweitplatzierten Briten. Der Red Bull Racing-Start weiss auch, wo die Stärken der Papaya-Renner liegen. Er sagte in Ungarn: «Das Auto geht deutlich besser mit den Reifen um. Es kann diese sehr viel besser am Leben halten.»

Am deutlichsten zeige sich diese Stärke auf nasser Bahn, wenn die Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse zum Einsatz kommen, erklärt der 27-jährige Niederländer. «Das kann man dann klar erkennen, denn dieser Reifen ist empfindlicher, er neigt noch schneller zum Überhitzen, und das haben sie definitiv sehr gut im Griff.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20