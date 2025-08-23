Max Verstappen erklärt: Was McLaren besser macht
Max Verstappen
Zehn WM-Runden stehen noch auf dem Programm, in denen zehn Grands Prix und drei Sprints absolviert werden. Dennoch sind sich die GP-Experten und Fans einig: McLaren ist der WM-Titel in der Team-Wertung nicht zu nehmen.
Und auch in der Fahrer-Wertung zeichnet sich ein Sieg für einen Fahrer aus dem Traditionsrennstall aus Woking ab. Allerdings ist noch nicht klar, welcher der beiden McLaren-Stars triumphieren wird. Derzeit hat Oscar Piastri die Nase vorn. Allerdings schaffte es sein Teamkollege Lando Norris mit dem jüngsten Sieg in Ungarn bis auf neun Punkte an den Spitzenreiter heranzurücken.
Gross ist hingegen der Abstand zum Drittplatzierten: Titelverteidiger Max Verstappen fehlen 97 WM-Zähler auf den Spitzenreiter und 88 Punkte auf den zweitplatzierten Briten. Der Red Bull Racing-Start weiss auch, wo die Stärken der Papaya-Renner liegen. Er sagte in Ungarn: «Das Auto geht deutlich besser mit den Reifen um. Es kann diese sehr viel besser am Leben halten.»
Am deutlichsten zeige sich diese Stärke auf nasser Bahn, wenn die Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse zum Einsatz kommen, erklärt der 27-jährige Niederländer. «Das kann man dann klar erkennen, denn dieser Reifen ist empfindlicher, er neigt noch schneller zum Überhitzen, und das haben sie definitiv sehr gut im Griff.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20