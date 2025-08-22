Andrea Stella: «Max Verstappen findet einen Weg»

McLaren-Teamchef Andrea Stella durfte zuletzt vier GP-Doppelsiege in Folge feiern. Dennoch ist sich der Italiener sicher: Auch nach der Sommerpause wird es Gegenwind geben. Er rechnet speziell mit Max Verstappen.

Die Dominanz von McLaren in diesem Jahr ist nicht von der Hand zu weisen: Das Team aus Woking hat mit Oscar Piastri und Lando Norris elf der 14 Grands Prix gewonnen, die vor der Sommerpause ausgetragen wurden. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Ferrari-Team beträgt 299 WM-Zähler und ist damit grösser als die Punkteausbeute der Roten, die auf 260 WM-Punkte kommen.

In Budapest konnte McLaren wieder einen Doppelsieg feiern – es war der Vierte in Folge. Und das, obwohl Ferrari-Star Charles Leclerc von Startplatz 1 ins Rennen gegangen war. Der Monegasse war auch in der ersten Hälfte des Rennens schnell unterwegs. Und das war zu erwarten, sagte Andrea Stella nach dem Fallen der Zielflagge.

Der McLaren-Teamchef betonte: «Das hat mich nicht überrascht, denn Ferrari war in den jüngsten Rennen konkurrenzfähig. In Silverstone waren sie auf trockener Bahn stark, und sie haben hier in Ungarn mit der Pole gezeigt, was sie können. Wir haben uns im Rennen am Anfang auch nicht zurückgehalten. Wir haben vielmehr versucht, so schnell wie möglich zu sein, und Leclerc konnte das Rennen dennoch kontrollieren.»

Deshalb kommt Stella zum Schluss: «Ferrari wird auch in der restlichen Saison um Siege kämpfen können.» Und nicht nur dem Rennstall aus Maranello traut der Italiener Erfolge zu: «Wir werden es im zweiten Teil der Saison im Qualifying und im Rennen mit Ferrari und Mercedes zu tun bekommen. Max Verstappen war hier etwas schwächer unterwegs, aber ich bin mir sicher, er findet einen Weg, um Siege zu kämpfen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20