Lewis Hamilton (Ferrari): Nur noch ein Joker übrig

​Schafft Ferrari-Superstar Lewis Hamilton nach der Formel-1-Sommerpause die Wende? Der 62-jährige Ex-Ferrari-Fahrer Ivan Capelli ist skeptisch: «Hamilton hat nur noch einen Joker übrig.»

Die Formel 1 nimmt wieder Fahrt auf, am 31. August findet der Grosse Preis der Niederlande statt, eine Woche später das Heimrennen von Ferrari in Monza.

Eine der spannenden Fragen im letzten Drittel der GP-Saison 2025: Schafft Lewis Hamilton mit Ferrari die Wende zum Besseren? In den ersten 14 Grands Prix konnte der 40-jährige Brite kein einziges Mal aufs Siegerpodest gelangen, gegen Charles Leclerc zieht er im Team-internen Duell klar den Kürzeren.

Der frühere Ferrari-Fahrer Ivan Capelli ist skeptisch: «Hamilton führt eine Art Doppelleben – abseits der Rennstrecke der gewohnte Hamilton, der siebenfache Weltmeister, den wir kennen, aber sobald er im Auto sitzt, findet er keine Antwort auf seine Fahrprobleme findet. Ich habe gesehen, wie er das Lächeln in seinen Augen verloren hat. Das, was früher seine Stärke war, nämlich das Team in schwierigen Zeiten an die Hand zu nehmen, gelingt ihm jetzt nicht mehr. Und das hat er inzwischen erkannt. Vor allem mit einem so schnellen Teamkollegen an seiner Seite.»

Der 93-fache GP-Teilnehmer (WM-Siebter von 1988) aus Mailand fährt fort: «Doch Lewis kann Ferrari noch immer etwas geben. Dass er das Jahr so beenden wird, ist für mich unvorstellbar. Lewis ist sich mittlerweile bewusst, dass er sich nicht an den SF-25 anpassen kann, und selbst die Arbeitsmethoden bei Ferrari sind wahrscheinlich weit von dem entfernt, was er in zwölf Jahren bei Mercedes gewohnt war. Zu diesem Zeitpunkt ist 2026 der einzige Joker, den Hamilton noch ausspielen kann: ein komplett neues Auto mit neuen Regeln, bei dem alle mit gleichen Voraussetzungen starten.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20