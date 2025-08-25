Lewis Hamilton (Ferrari): Nur noch ein Joker übrig
Die Formel 1 nimmt wieder Fahrt auf, am 31. August findet der Grosse Preis der Niederlande statt, eine Woche später das Heimrennen von Ferrari in Monza.
Eine der spannenden Fragen im letzten Drittel der GP-Saison 2025: Schafft Lewis Hamilton mit Ferrari die Wende zum Besseren? In den ersten 14 Grands Prix konnte der 40-jährige Brite kein einziges Mal aufs Siegerpodest gelangen, gegen Charles Leclerc zieht er im Team-internen Duell klar den Kürzeren.
Der frühere Ferrari-Fahrer Ivan Capelli ist skeptisch: «Hamilton führt eine Art Doppelleben – abseits der Rennstrecke der gewohnte Hamilton, der siebenfache Weltmeister, den wir kennen, aber sobald er im Auto sitzt, findet er keine Antwort auf seine Fahrprobleme findet. Ich habe gesehen, wie er das Lächeln in seinen Augen verloren hat. Das, was früher seine Stärke war, nämlich das Team in schwierigen Zeiten an die Hand zu nehmen, gelingt ihm jetzt nicht mehr. Und das hat er inzwischen erkannt. Vor allem mit einem so schnellen Teamkollegen an seiner Seite.»
Der 93-fache GP-Teilnehmer (WM-Siebter von 1988) aus Mailand fährt fort: «Doch Lewis kann Ferrari noch immer etwas geben. Dass er das Jahr so beenden wird, ist für mich unvorstellbar. Lewis ist sich mittlerweile bewusst, dass er sich nicht an den SF-25 anpassen kann, und selbst die Arbeitsmethoden bei Ferrari sind wahrscheinlich weit von dem entfernt, was er in zwölf Jahren bei Mercedes gewohnt war. Zu diesem Zeitpunkt ist 2026 der einzige Joker, den Hamilton noch ausspielen kann: ein komplett neues Auto mit neuen Regeln, bei dem alle mit gleichen Voraussetzungen starten.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20