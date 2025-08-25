Zandvoort-GP: Vorsicht – Wetter-Chaos programmiert
Max Verstappen 2023 in Zandvoort
Was Regen in Zandvoort anrichten kann, das haben wir im Niederlande-GP 2023 erlebt: Mischverhältnisse erzeugten einen hochspannenden WM-Lauf, am Ende hatte Max Verstappen die Nase vorn, mit Fernando Alonso auf Platz 2 und Pierre Gasly auf Rang 3.
Für die Ausgabe 2025 gilt: Das kann ja lustig werden. Denn von Freitag bis Sonntag sind wechselhafte Bedingungen angesagt, immer wieder ist zwischendurch mit Schauern zu rechnen, und wie schnell die auftauchen (und wieder verschwinden) haben wir an der Küste schon wiederholt erlebt. Wann genau und in welcher Intensität es regnet: unmöglich zu sagen.
Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie in der Qualifikation und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.
Hier finden Sie auch eine Übersicht, was unsere Kollegen vom Fernsehen alles auf Lager haben.
