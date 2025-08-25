Zandvoort-GP: Vorsicht – Wetter-Chaos programmiert

​Die Formel-1-Fahrer müssen sich in Zandvoort auf Einiges gefasst machen: Das Wetter spielt verrückt. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden und verraten, was die TV-Kollegen zeigen.

Was Regen in Zandvoort anrichten kann, das haben wir im Niederlande-GP 2023 erlebt: Mischverhältnisse erzeugten einen hochspannenden WM-Lauf, am Ende hatte Max Verstappen die Nase vorn, mit Fernando Alonso auf Platz 2 und Pierre Gasly auf Rang 3.

Für die Ausgabe 2025 gilt: Das kann ja lustig werden. Denn von Freitag bis Sonntag sind wechselhafte Bedingungen angesagt, immer wieder ist zwischendurch mit Schauern zu rechnen, und wie schnell die auftauchen (und wieder verschwinden) haben wir an der Küste schon wiederholt erlebt. Wann genau und in welcher Intensität es regnet: unmöglich zu sagen.

Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie in der Qualifikation und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.

Hier finden Sie auch eine Übersicht, was unsere Kollegen vom Fernsehen alles auf Lager haben.





Grosser Preis der Niederlande im TV

Freitag, 29. August

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

12.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.30 Erstes Freies Training

14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.35 ORF 1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

16.00 Zweites Freies Training

18.20 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

18.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Niederlande 2024



Samstag, 30. August

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.05 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.45 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Abschlusstraining

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.50 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

18.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 31. August

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg und Norris in Silverstone 2025

12.40 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024

13.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.35 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grand Prix der Niederlande

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analyse Rennen

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt